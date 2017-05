FAD : Bienvenue à l’hôtel des Officiers Hassan Bassoma Hassan

A quelques jours de la célébration du quarantième anniversaire de leur création, les FAD viennent de se doter d’un hôtel des Officiers sis non loin de la Croix de Lorraine. Ce lieu, dédié à leurs hôtes prestigieux mais aussi à leurs Officiers supérieurs en poste loin de la capitale, portera le nom du colonel Hassan Bassoma Hassan, un officier de valeur disparu il y a plus de dix ans dans un accident de la circulation. L’hôtel des Officiers a été inauguré hier par le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdon en présence du général Zakaria Cheikh Ibrahim.

C’est à l’Ouest du carrefour de la Croix de Lorraine, sur l’axe appelé route du port, qu’a été inauguré hier par le ministre de la Défense l’Hôtel des Officiers dénommé Hassan Bassoma Hassan, en hommage au colonel Hassan Bassoma, des FAD, mort dans un accident de circulation il y a une dizaine d’années. Arrivé en milieu de journée sur les lieux, le ministre Ali Hassan Bahdon a été accueilli chaleureusement par le Général Zakaria Cheik Ibrahim et par l’ensemble des officiers supérieurs présents.

Etaient également présents, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Djama Doualeh, le commandant des garde-côtes, le colonel Waiss Omar Bogoreh et les enfants du défunt colonel Bassoma, Madina et Bassoma Hassan Bassoma. L’hôtel des officiers destiné à loger les invités des FAD, c’est-à-dire des gradés venant des pays amis, a été aménagé dans les anciens bâtiments du foyer de la marine Française rétrocédé aux Forces Armées Djiboutiennes. Il a été totalement rénové et équipé pour servir d’un centre polyvalent, comme pour l’hébergement et un centre de conférence. La délégation conduite par le ministre a entrepris une visite des lieux. Le 1er et 2nd étages sont consacrés spécialement pour les chambres individuelles et les chambres VIP et des salles et des salons. Ces équipements sont prêts à accueillir des délégations de haut niveau.

Le ministre a le plus apprécié la salle de sport où il a effectué quelques exercices pour tester le matériel disponible.

Au rez-de-chaussée, le ministre a visité la grande salle de conférence qui peut accueillir plus de 50 personnes avec une sonorisation impeccable.

La grande salle de réception conçue pour les réceptions a aussi été inspectée par le ministre.

Notons enfin après la visite des locaux de l’hôtel des officiers, le ministre, le général, les enfants du défunt Bassoma et l’ensemble des officiers supérieurs ont partagé un déjeuner animé par le groupe Harbi par des chants et danses patriotiques. Les FAD, qui célébreront dans quelques jours leur quarantième anniversaire, sont, ont le voit, prêtes pour ce grand événement.

Zouhour