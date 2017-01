Extraits du discours d’ouverture du président Mohamed Ali Houmed

Hier à Randa où s’est tenue une réunion de la Commission des Finances, le président Mohamed Ali Houmed a prononcé un discours dans lequel il a expliqué pourquoi cette réunion délocalisée d’une commission était un précédent fort intéressant pour la Représentation nationale qui se rapproche ainsi des premiers bénéficiaires des décisions que prend le législateur. Nous publions ci-après de larges extraits de son intervention.

“Nous sommes réunis, ici, aujourd’hui, dans la Sous-préfecture de Randa, dans la région de Tadjourah, dans le cadre des travaux délocalisés de la Commission des Finances, de l’Economie Générale et du Plan relatif à l’examen du Projet de loi portant ratification de l’Accord de financement additionnel pour le projet de construction de la route Tadjourah-Balho.

Permettez-moi d’abord de vous souhaiter à tous, ici présents, la cordiale bienvenue dans la sous-préfecture de Randa.

Qu’il me soit permis d’exprimer mes vifs remerciements au Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie et au Ministre de l’Equipement et des Transports, qui ont accepté de faire ce déplacement dans la région de Tadjourah concernée par ce projet d’une importance capitale mais également l ensemble des ministres présents aujourd’hui.

Mes remerciements vont également au Président de la commission des finances, de l’économie générale et du plan ainsi qu’à l’ensemble des membres de cette Commission qui ont bien voulu délocaliser leur réunion de commission à Randa afin d’examiner ce projet.

Je tiens aussi à remercier le personnel parlementaire qui nous accompagne aujourd’hui afin d’effectuer son travail et de contribuer également à la réussite de ces travaux.

Première du genre dans notre pays, l’organisation de cette réunion inédite de la Commission parlementaire des Finances en dehors des locaux de l’Assemblée Nationale revêt un caractère tout particulier car le choix de cette région n’est pas anodin, elle a lieu au cœur même de la région de Tadjourah, comme je le disais tantôt, région concernée par le projet de loi à l’ordre du jour de cette séance de travail.

Décentraliser les travaux des commissions permanentes parlementaires en dehors de la capitale quand c’est nécessaire, est une nouvelle méthodologie de travail qui s’inscrit dans le cadre de notre politique en matière de mise en œuvre de la démocratie de proximité consistant à impulser une philosophie nouvelle d’exercice de nos missions et prérogatives constitutionnelles en rapprochant davantage les instances de prises des décisions des populations qui nous ont donné mandat et cela s’intègre parfaitement dans la vision du chef de l Etat.

Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, le port de Tadjourah ainsi que la route Tadjourah-Balho en cours de construction et qui relieront la région de Tadjourah au Nord de l’Ethiopie, contribueront grandement à la réussite de l’intégration économique régionale entre nos deux pays frères et amis, impulsée par le Président de la République, Monsieur Ismail Omar Guelleh et par le Premier Ministre Ethiopien, Monsieur Hailé Mariam Desalegn.

Ce projet de loi qui nous réunit aujourd’hui, spécifique à la région de Tadjourah est donc un accord de financement additionnel pour le projet de construction de cette route, qui, j’en suis convaincu, permettra enfin de finaliser ces belles réalisations.

Toutefois, au delà même de la réunion de la dite Commission Parlementaire, nous sommes donc venus ici dans la région de Tadjourah pour nous enquérir également de l’état d’avancement des travaux de la construction de cette route et de voir de visu ce qui a été accompli”.

Il s’agira aussi de mettre à profit notre présence, pour expliquer davantage aux populations, les enjeux des décisions prises en leur faveur ainsi que l’utilité pour elles de telles structures en termes de développement de l’économie locale, de création d’emplois induits directement ou indirectement et par conséquent des effets positifs inhérents de réduction de la pauvreté et d’amélioration des conditions de vie.