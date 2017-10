Extrait du discours du Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh.

« C’est un grand plaisir pour moi de célébrer la journée mondiale dédiée à l’enseignant. Une journée dont la célébration, bien que traditionnelle, revêt pour nous un intérêt tout particulier cette année car elle est placée sous le thème : « une école intelligente, des enseignants autonomes et innovateurs ».

Nous vivons des bouleversements sans précédent depuis la révolution technologique, qui désormais heurte nos habitudes et nos connaissances, réinvente notre société et bouleverse l’environnement dans lequel nous vivons car aujourd’hui le savoir n’est plus confiné à la salle de classe mais plutôt disséminé partout et accessible à la demande. De plus, nous vivons dans un monde où d’ici 2030 la moitié des emplois tels que nous les connaissons seront obsolètes et remplacés par des automates.

Dans ce contexte, il est crucial de créer une génération d’apprenants, où tous les enfants et les jeunes ont les compétences nécessaires pour s’épanouir. Les besoins en compétences évoluent les élèves doivent donc acquérir un large éventail de compétences afin de soutenir la compétitivité de notre économie. À l’heure actuelle, bon nombre d’employeurs trouvent déjà difficile de recruter des employés possédant des compétences comme la pensée critique, la créativité et la communication.

Nous devons donc mettre l’accent sur l’acquisition de ces compétences et faire que les enseignants ne soient plus simplement des transmetteurs d’un contenu prédéterminé mais plutôt des facilitateurs d’apprentissage. Pour cela, nos écoles doivent dépasser les schémas classiques de transmission du savoir afin de former un citoyen capable d’utiliser les connaissances acquises à l’école plutôt que de les emmagasiner sans pouvoir les transformer en savoir créateur de valeur, utile pour le développement du pays. Il s’agit donc de mettre l’accent sur la flexibilité et l’autonomie, l’adaptabilité des apprenants et de leur apprendre à utiliser leur savoir de différentes manières pour répondre aux problématiques concrètes qui leur seront soumises.

[…]

Il n’échappe donc à personne que la réussite de nos élèves repose sur le travail et l’effort fournis par les enseignants que vous êtes :

– Vous êtes les premiers garants de la qualité des enseignements dispensés ;

– Vous êtes les initiateurs des performances de l’École Djiboutienne ;

– Vous êtes les promoteurs de développement durable du pays.

C’est la raison pour laquelle, nous vous faisons entièrement confiance et exprimons à cette occasion nos plus vives satisfactions à votre égard.

Enfin, soyez assurés, chers enseignants et enseignantes, que nous sommes toujours à vos côtés pour mieux vous accompagner dans cette lourde responsabilité, et valoriser, à travers cette cérémonie, si bien organisée, les efforts des enseignants les plus méritants. »