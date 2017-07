Exposition Internationale d’Astana 2017 : Djibouti à l’honneur

Conduite par le ministre délégué au Commerce, Hassan Houmed Ibrahim, une mission djiboutienne participe à l’exposition internationale Astana 2017 qui se déroule actuellement au Kazakhstan. Le thème retenu cette année porte sur «l’énergie du futur ». La délégation nationale comprend l’ambassadeur de Djibouti avec résidence à Moscou, Mohamed Ali Kamil, le directeur de l’ONTD, Osman Abdi Mohamed, le directeur de l’Energie, Gouled Mohamed Djama, un représentant de la Chambre de Commerce, et plusieurs autres hauts responsables.

Plus de 5 millions de visiteurs sont attendus tout au long de cette exposition qui a démarré le 10 juin dernier. Celle-ci se poursuivra jusqu’au 10 septembre 2017 prochain.

Le mardi 04 juillet 2017, l’hymne national de notre pays a retenti et le drapeau national a été hissé sur le site de l’exposition d’Astana. En effet, c’était la journée nationale consacrée à notre pays et qui s’est déroulée en présence d’une délégation d’officiels kazakhs, conduite par la vice-ministre à la Justice de la République de Kazakhstan, Elvira Azimova, d’une pléiade d’invités, et de plusieurs représentants des pays participants à cette exposition.

Au cours de cette cérémonie, le ministre délégué au Commerce, a prononcé un discours dans lequel il a évoqué la volonté du gouvernement djiboutien à développer les énergies renouvelables.

Et ce, a-t-il précisé, sous l’impulsion du président de la République. M. Hassan Houmed Ibrahim a ainsi cité comme exemples les grands chantiers d’infrastructures énergétiques qui sont actuellement en cours d’exécution sous les cieux djiboutiens. Il s’agit d’assurer l’accès des populations locales à des énergies abondantes à moindre coût

Le ministre a ensuite souligné que cette exposition constitue aussi une grande opportunité pour promouvoir et mettre en valeur les services et atouts qu’offre notre cher pays notamment dans les domaines touristique, économique, et de l’amélioration du climat des affaires. Il a parlé du stand réservé à Djibouti pour permettre aux visiteurs de l’exposition internationale «Astana 2017 » de s’imprégner de l’immense richesse culturelle qui a toujours fait la grandeur de notre peuple. Sans oublier, bien sûr, la beauté naturelle de nos sites touristiques ou encore les diverses ressources naturelles dont regorge notre pays notamment dans les domaines aquatiques et halieutiques. Ce stand permet également d’informer sur les potentialités d’investissements existants dans notre pays.

Au cours de cette journée, le groupe folklorique du 04 mars a exécuté sur scène des pas de danses culturelles.

Par ailleurs, durant l’après-midi du 04 juillet, un forum sur les atouts et opportunités d’investissements existants à Djibouti a été organisé en présences des Hommes d’Affaires de la République de Kazakhstan. Inauguré dans son ouverture par le Ministre du Commerce, la Délégation Djiboutienne a présenté les nombreux atouts que possède notre pays en matière d’investissements dans plusieurs secteurs comme le tourisme, la pèche, les transports et logistiques, les télécommunications, les finances et l’énergie.

Le ministre Hassan Houmed Ibrahim et l’ambassadeur Mohamed Ali Kamil ont tenu une conférence de presse conjointe. Une sortie médiatique au cours de laquelle ils ont présenté aussi aux professionnels des médias kazakhs les opportunités d’investissements qu’offre Djibouti.

Rappelons que l’exposition Astana 2017 permet en général de faire découvrir les patrimoines culturels et scientifiques des pays participants. Elle servira aussi de vitrine technologique et industrielle pour le pays hôte.

Par ailleurs, le ministre djiboutien délégué au Commerce, et la vice-ministre déléguée à la Justice du Kazakhstan, Mme Elvira Azimova se sont entretenus de l’état des relations bilatérales djibouto-kazakhes. Les deux personnalités ont soulevé les conditions propices au renforcement des liens de coopération unissant Djibouti et le Kazakhstan, qui sont membres de l’OCI (Organisation de la Coopération Islamique).