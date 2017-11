Exposition de produits artisanaux au siège de l’UNFD

La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, la secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, et le ministre délégué au Commerce, Hassan Houmed Ibrahim, ont effectué une visite des stands d’exposition de nouveaux produits artisanaux à base de bijoux perlés et de vannerie, hier au sein du siège de l’UNFD.

La venue des trois personnalités vient traduire la volonté du gouvernement visant à promouvoir l’emploi des jeunes et l’artisanat, l’autonomisation des femmes et le renforcement des communautés. Les visiteurs de marque ont apprécié les premiers échantillons confectionnés par les artisanes venues de tous les coins du pays.

C’est au terme d’une semaine de formation dispensée par des experts de l’ONG internationale « Aid To Artisans » que la délégation ministérielle a tenu à effectuer le déplacement pour constater la créativité de ces femmes artisanes.

Cette journée a également vu la participation de la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Barbara Manzi, de la secrétaire générale de l’UNFD Fatouma Moussa, des femmes parlementaires, de la représentante de l’USAID, et des représentants de l’ADDS.Tous ont pu se faire une idée de l’impact du projet de promotion de l’emploi des jeunes et de l’artisanat (PROPEJA), et du projet d’autonomisation des femmes et du renforcement des communautés. Ces deux projets, administrés par la Banque Mondiale et le PNUD, ont bénéficié de financements du Fonds Japonais pour le Développement Social et de l’USAID et ont été initiés par l’ADDS et le Ministère de la Femme et de la Famille.

Rachid Bayleh