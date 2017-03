Exposition Astana 2017 – Djibouti siège au comité de pilotage

L’exposition internationale ” Astana 2017″dont le thème est « l’énergie du futur », aura lieu du 10 juin au 10 septembre prochain dans la capitale du Kazakhstan. Elle permettra en général de faire découvrir les patrimoines culturels et scientifiques des pays participants. Elle sera leur vitrine technologique et industrielle . La dernière réunion des participants internationaux (IPM), qui a rassemblé 326 délégués de 108 pays, marque le début des derniers préparatifs de cette exposition. En marge de cette réunion, Notre pays a été élu membre du comité de pilotage de l’exposition Astana 2017 composé de 22 nations. Cette élection de Djibouti dans ce comité est une reconnaissance de nombreux efforts fournis par notre pays dans divers domaines et a provoqué une joie et un enthousiasme énorme de la délégation djiboutienne.

Le directeur de l’Office National du Tourisme de Djibouti(ONTD),qui est le commissaire général de notre pays pour cette exposition international , Mr Osman Abdi Mohamed, a pris part aux travaux de cette réunion qui s’est tenue du 22 au 23 février 2017 à Astana. La rencontre a permis aux participants internationaux d’échanger sur les préparatifs et de régler les dernières questions en suspens. Divers aspects liés à l’organisation et à la logistique ont pu être abordés, tels que le système d’accréditation, les règlements, la communication ou encore la sécurité. Les représentants de la société nationale Astana Expo 2017 ont présenté en détail l’ensemble du site et notamment son architecture, les aménagements et les infrastructures. Pour ce qui est de l’élection de notre pays en tant que membre du comité de pilotage de cette exposition, le directeur de l’ONTD nous a indiqué que celle-ci est consécutive aux nombreux efforts fournis par Djibouti pour développer les énergies renouvelables grâce à la vision du chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh. « En effet, notre pays a concrétisé ces dernières années une multitude de projets relatifs à l’énergie solaire, éolienne et géothermie. Djibouti compte utiliser 100% d’énergie verte dans les cinq années à venir », a rappelé M. Osman Abdi Mohamed.

Les assises d’Astana ont par ailleurs été l’occasion pour les intervenants de mettre au point les derniers éléments du programme culturel de l’Expo dont les journées nationales. Plus de 3000 événements thématiques et culturels vont ponctuer les 93 jours que va durer l’expo.

Les organisateurs ont également présenté à l’ensemble des participants les derniers développements quant au contenu et à l’organisation du forum de l’énergie du futur, de la zone des meilleures pratiques énergétiques, des pavillons thématiques et du pavillon national du Kazakhstan.

Soulignons enfin que le commissaire du pavillon de la Lituanie, a été élu président du collège des commissaires. Citons en l’occurrence Romas Janjuaskas qui va présider les réunions des 22 membres du bureau censés piloter l’organisation et le déroulement de l’exposition d’Astana.

