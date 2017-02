Exposition à l’IFAR : Regards sur le patrimoine djiboutien : la gare

L’Institut français de Djibouti abrite depuis mardi 21 février une exposition photographique intitulée « Regards sur le patrimoine djiboutien : la gare » par le photographe français Thibaut de Rohan. L’exposition va se poursuivre jusqu’au 5 mars 2017.

La gare de Djibouti est un exemple remarquablement cohérent des grands ensembles ferroviaires du début du 20e siècle. Mais si la plupart des gares de cette époque ont disparu ou été considérablement modifiées ou altérées, celle de Djibouti est un des derniers exemples complets non seulement du bâti, de la gare, des ateliers, mais aussi des machines et des wagons, du matériel d’entretien…etc. et constituent ainsi un “ sanctuaire ” unique du patrimoine scientifique et technique de cette période.

En plus d’une vraie leçon de savoir-faire d’adaptation climatique, c’est aussi un témoignage très rare de patrimoine vivant, par la présence des cheminots qui ont encore toute la connaissance précieuse du fonctionnement de chaque opération. Un projet de remise en valeur de l’ensemble du parc ferroviaire, constitue ainsi une opportunité exceptionnelle de réhabilitation du passé des savoir-faire humains locaux qui peut démontrer aujourd’hui : Une leçon de développement durable par l’intelligence des adaptations climatiques, une leçon des savoir-faire humains de tous ceux qui ont œuvré en ces lieux et une leçon de modernité pour un nouvel usage des transports adaptés aux locaux comme aux visiteurs.

Photographe et vidéaste, Thibaut de Rohan porte un regard intime sur les hommes et les femmes qu’il rencontre au gré de ses missions et de ses voyages. Ses travaux personnels, , exploration du travail d’un artiste graveur, portraits d’enfants handicapés…sont marqués par cette même lenteur, invitation à l’intériorité et à la vérité. Il collabore depuis 2015 avec l’agence RL&A et accompagne Didier Repellin, architecte en chef des monuments historiques présent sur le chantier de la villa Léonce Lagarde à Obock, dans ses missions d’expertises et de restaurations.