Exploitation des forages géothermiques : L’EDD et l’IDC signent un contrat

Dimanche dernier au Ministère de l’Economie et des Finances, le directeur des financements extérieurs, Ali Mohamed Gadileh, et le directeur général d’Electricité de Djibouti(EDD), Djama Ali Guelleh, ont signé avec la compagnie islandaise « IDC » un contrat relatif au forage de 4 puits d’exploitation géothermique. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, et du ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Guedi.

Selon les termes du contrat, les forages directionnels seront réalisés jusqu’ à 2 500m de profondeur pour atteindre le réservoir profond de Fialé situé dans le rift d’Assal. Ce chantier vise au développement d’un réservoir haut d’une température de plus de 300˚C en vue de produire 50 à 100 MW d’électricité.

L’objectif nous conforte en une idée, celle que le gouvernement de Djibouti mise sur le développement de l’énergie géothermique, une énergie verte à coût réduit, permettant de généraliser l’accès du plus grand nombre de nationaux à l’électricité et de favoriser le développement économique du pays. En ce sens, un projet de budget d’environ 35 millions de dollars américains est, outre le gouvernement djiboutien, financé par plusieurs bailleurs de fonds. Citons la Banque mondiale(BM), la Banque africaine de développement(BAD), l’OFID, et l’Agence française de développement(AFD).

Aussi, il importe de souligner que la compagnie islandaise de forages IDC (Islande Drilling corporation) jouit d’une renommée internationale. Elle dispose d’une grande expérience dans les forages géothermiques. L’IDC devrait entamer vers la fin de l’année 2017 les travaux de forage dans la région du lac Assal. Ses activités seront supervisées par la compagnie américaine Géologica « GCC », consultante en géothermie.

Rappelons enfin que la mise en œuvre de ce projet est placée sous la responsabilité d’EDD qui devrait bénéficier du concours d’une équipe d’experts, dirigée par un directeur de la société tunisienne d’électricité et du gaz « STEG», de l’assistance technique du centre d’études et de la recherche de Djibouti (CERD), de l’office de développement géothermique de Djibouti (ODDEG), et de plusieurs consultants internationaux.