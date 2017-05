Exercice de l’EASF à Port Soudan – Les préparatifs vont bon train

Le nouveau directeur de l’EASF, le Dr. Abdillahi Omar Bouh, a rencontré mercredi 10 mai dernier, à Khartoum, le lieutenant-général soudanais, Ali Mohamed Salem. L’entrevue a permis aux deux responsables de discuter des progrès réalisés dans les préparatifs de l’exercice d’entraînement sur le terrain prévu, le FTX 2017 de son acronyme anglais, qui devrait avoir lieu à Port Soudan dans le courant de novembre de cette année. Depuis qu’il a pris les rênes de l’organisation régionale de maintien de la paix le 10 avril 2017, le Dr. Bouh a voulu s’assurer que les objectifs d’EASF sont atteints dans les délais impartis.

Au cours des discussions de cette journée, le directeur de l’EASF a souligné qu’en raison de la complexité et du caractère multidimensionnel des opérations de soutien de la paix (PSO), les efforts de résolution des conflits constituaient une condition préalable de l’intégration et de la coopération entre les éléments militaires, policiers et civils. Le FTX 2017 prévu fournira donc une vaste plate-forme pour tester, pratiquer et améliorer les capacités de l’EASF en matière de déploiement, de maintien en puissance et de récupération d’une force multinationale et multidimensionnelle. Le lieutenant-général Ali Mohamed Salem a réitéré que l’engagement du Soudan envers le succès des efforts de l’EASF demeure solide et à l’avant-garde. La cohésion régionale évidente peut être attribuée aux efforts de tous les acteurs de la région en matière de paix et de sécurité. Le FTX 2017 offrira une autre occasion à la force multinationale de renforcer l’esprit de participation et d’harmonie entre les États membres, a-t-il déclaré.

Le pays hôte, la République du Soudan, assume actuellement la présidence du Conseil des ministres de la défense et de la sécurité parmi les 10 États membres de l’EASF.