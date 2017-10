Evolution et développement des TIC : La nécessité de disposer de données fiables, cohérentes et rigoureuses

Redorer le blason du pays pour le hisser à un rang méritoire en termes de développement des TIC dans les classements annuels de l’UIT. Tel est l’objectif en ligne de mire de la réunion de concertation provoquée par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications.

Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, a présidé hier dans son bureau une réunion de concertation regroupant le commissaire au Plan chargé des statistiques, Amareh Ali Saïd, le directeur de la DISED (Direction de la statistique et des études démographiques), Idriss Ali Soultan, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoweh Bouh, et la responsable du bureau d’observatoire des Technologies de l’information et de la communication (TIC) au niveau du MCPT, Souad Farah Adaweh.

Les discussions ont notamment porté sur les voies et moyens de mettre en route une coordination efficace avec les institutions concernées dans le domaine des TIC afin de disposer de données fiables, cohérentes et rigoureuses permettant de suivre l’évolution et le développement des technologies de l’information et de la communication dans le pays.

A ces fins, il a été convenu d’entreprendre une enquête nationale rassemblant tous les indicateurs utiles dans les télécommunications, comme sollicité par l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui classe chaque année les pays en se basant sur le calcul de l’indice de développement des TIC (IDI). Cet indice est composé de trois parties : l’accès, l’utilisation et la compétence des TIC.

Plus précisément, il s’agit de noter l’évolution et le développement des TIC chaque année en république de Djibouti en mettant en place des sondages sur les ménages et tous les usagers de la téléphonie fixe et mobile et de l’internet en fonction du PIB et du revenu national brut. A savoir que Djibouti, à l’instar des autres nations du monde, présente chaque année son rapport sur les TIC à l’Union internationale des télécommunications.

Par ailleurs, il ressort de cette réunion de concertation convoquée par le ministre Abdi Youssouf Sougueh que la DISED, sous la tutelle du Commissaire au Plan Chargé des Statistiques (CPCS), organisera prochainement, en collaboration avec l’opérateur national Djibouti Telecom et le Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, un séminaire d’information sur les statistiques qui sera animé par un expert de l’UIT.

FAHIM