Etude initiale sur la Convention de Minamata sur le Mercure : Vers une limitation rigoureuse des risques liés au mercure à Djibouti

« Échanger sur les meilleurs stratégies, concepts et méthodes et se concerter sur une voie efficace pour une gestion rationnelle du mercure », c’est l’objet de l’atelier de lancement du projet d’évaluation initiale de la convention de Minamata sur le Mercure qui s’est ouvert hier au palais du peuple.

Des experts, des cadres et des techniciens de différents départements ministériels et d’institutions sectorielles concernées se sont retrouvés hier pour discuter des meilleures stratégies en vue d’assurer une mise en œuvre efficace du projet d’évaluation initiale de la Convention de Minamata sur le mercure au niveau national. Organisé par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement (MHUE) en partenariat avec le Programme des nations unies sur l’environnement, la rencontre a mobilisé des compétences diverses et variées.

Le secrétaire général du MHUE, M. Dini Abdallah Omar, a lancé les travaux de l’atelier. Dans un mot d’ouverture, il a longuement mis en lumière les tenants et les aboutissants de la Convention de Minamata sur le mercure qui a-t-il dit est un « traité mondial qui vise à protéger l’environnement et la santé contre les émissions et les rejets anthtropogéniques de mercure et de composé de mercure. » L’occasion pour lui de rappeler que c’est en Octobre 2013, à la signature de ladite convention, que la communauté internationale « a franchi une étape décisive dans la lutte contre les émissions et les rejets de mercure et surtout la menace que fait peser le mercure sur l’environnement et la santé de millions d’individus à travers le monde ».

Pour la petite histoire, la convention de Minamata porte le nom d’une petite ville côtière du Japon où dans le courant du 20ème siècle, des milliers de personnes ont été empoisonnées par des effluents industriels contaminés au mercure, victimes de symptômes paralysant qui prirent le nom de minamata.

D’où la forte mobilisation de la communauté internationale qui a pris les mesures nécessaires pour prévenir de telles catastrophes. A ce titre, la convention de Minamata met l’accent sur le mercure qui est un métal lourd hautement toxique, omniprésent à l’échelle internationale et qui a un impact considérable sur la santé humaine et l’environnement.

Dans ses points forts, la Convention interdit l’exploitation de nouvelles mines de mercure, et prévoit l’élimination de celles qui existent déjà. Elle prévoit également des mesures de contrôle sur les émissions atmosphériques, et la réglementation internationale du secteur informel pour extraction minière artisanale et de l’or à petite échelle.

La République de Djibouti a rejoint la Convention de Minamata dès le 10 Octobre 2013 et la ratifié l’année suivante, en septembre 2014. C’est pour atteindre les objectifs fixés par la convention que le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement a lancé un projet d’évaluation initiale de la Convention de Minamata sur le mercure. Parmi d’autres études, ce projet est destiné à déterminer le mécanisme de coordination du processus de gestion du mercure, une évaluation de l’infrastructure et des capacités nationales pour la gestion et la surveillance du mercure ainsi que l’inventaire de l’utilisation du mercure.

L’agenda de l’atelier de lancement du projet de mercure était plutôt chargé avec des présentations et des communications présentées par des experts et des cadres du MHUE. C’est le cas de Dr Waiss Elmi Rayaleh, Maitre de Conférences à l’Université de Djibouti, qui a proposé des généralités sur le Mercure. Dans un second temps, c’est M. Idriss Ismael Nour, sous-directeur de la Direction de l’Environnement et du Développement Durable qui a présenté les points pertinents de la Convention de Minamata. Dernière présentation, c’est le coordinateur du projet d’évaluation initiale de la convention de Minamata sur le Mercure, M. Mohamed Elmi Obsieh, qui a fait une brève présentation des activités du projet.

Suite à ces présentations, les participants ont engagé une large réflexion et un débat de fond sur la thématique de la gestion efficace et maitrisée du mercure à Djibouti. L’atelier a permis de dégager des pistes de travail pour coordonner et mettre sur pied des mécanismes optimisés de limitation des risques liés au mercure à Djibouti.

