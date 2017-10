Environnement : Le ministre de l’Habitat et de l’Environnement à Genève pour une conférence sur le Mercure

Le Ministre de l’habitat de l’urbanisme et de l’environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, à la tête d’une importante délégation composée de Son Excellence Mme Kadra Ahmed Hassan, Ambassadrice et Représentante de la Mission Permanente de Djibouti à Genève , M. Houssein Rirache Robleh, Directeur de l’environnement et du développement durable, Monsieur Mohamed Elmi Obsieh, le Coordinateur national des projets sur les produits chimiques et M. Houmed-Gaba Maki, Conseiller Technique prend part au Segment de haut niveau de la Première Conférence des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure, qui s’est tenue du 28 au 29 septembre 2017 au Centre international de conférence de Genève, en Suisse.

Cette première Conférence des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure, dont Djibouti rappelons-le a été le deuxième pays signataire s’est tenue sous l’égide de la Présidente de la Confédération Suisse. Cette importante rencontre dont le thème retenu pour cette année est « Dire adieu au mercure » a vu également la participation de deux Chefs d’Etat et de gouvernement et de 80 ministres, les représentants de 150 pays, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des ambassadeurs.

Au cours de cette première réunion, des points importants tels que l’offre du Gouvernement Suisse pour l’accueil du Secrétariat Permanent de la Convention de Minamata sur le mercure à Genève, le règlement intérieur de ladite convention ainsi que les modalités de gestion des déchets et des matériaux contenant du mercure sont abordés.

Dans une allocution faite à cette occasion, le ministre Moussa Mohamed Ahmed a indiqué : « Comme les études scientifiques l’on démontré, le mercure circule dans le monde entier à travers l’environnement, de sorte que ses émissions et ses rejets peuvent affecter la santé humaine et l’environnement se trouvant même dans des endroits particulièrement reculés. »

Dans ce sens, a-t-il dit « aucun pays ne peut seul contrôler les effets transfrontaliers du mercure, la coopération internationale est donc l’unique solution de se réunir, se concerter pour combattre le mercure au niveau national, régional et international. » Ainsi, pour ne pas rester en marge de l’élan mondial et consciente des impacts néfastes du mercure sur la santé humaine et sur l’environnement, la République de Djibouti a signé la Convention de Minamata le 10 octobre 2013 et a déposé son instrument de ratification le 23 septembre 2014, et devient le deuxième pays qui a ratifié cette convention.

En adhérant à cette convention, Djibouti s’est engagé à appliquer les principes édictés par cette Convention et notamment à réduire au minimum le risque engendré par le mercure.

Pour atteindre cet objectif, Djibouti a bénéficié d’un projet intitulé « évaluation initiale de la Convention de Minamata sur le Mercure », financé par le FEM et mis en œuvre par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement. Il comprend entre autres des études pour la détermination du mécanisme de coordination du processus de gestion du mercure, une évaluation de l’infrastructure et des capacités nationales pour la gestion et la surveillance du mercure, l’inventaire de l’utilisation du mercure et enfin la définition des grands axes d’intervention pour une mise en œuvre efficace de la convention de Minamata sur le mercure à Djibouti.

En marge de cette conférence, M. Moussa Mohamed Ahmed s’est entretenu avec le Secrétaire d’Etat chargé de l’Environnement helvétique et Président de la COP1, Monsieur Marc Chardonnens, en présence de la Représentante de la Mission Permanente de Djibouti à Genève. L’entretien a porté essentiellement sur les voies et moyens de consolider les relations entre les deux pays et notamment le renforcement des capacités sur le mercure et de façon générale sur les produits chimiques et également le renforcement des énergies renouvelables.

Durant cet entretien, le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement a fait part à la délégation helvétique du soutien de Djibouti à l’offre de la proposition du gouvernement Suisse d’abriter le siège de la Convention de Minamata à Genève.