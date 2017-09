Environnement : Formation sur l’identification et la quantification du mercure

Le directeur de l’Environnement et du développement durable, M. Houssein Rirache Robleh, a présidé hier au palais du peuple la séance solennelle d’un atelier de formation de trois jours sur le mercure, son identification et sa quantification. Une séance solennelle qui s’est déroulée notamment en présence du coordinateur du projet, M. Mohamed Elmi Obsieh et de nombreux hauts responsables du ministère.

Cette formation, dispensée par un consultant international chargé des affaires du mercure, M. Dominique Bally, concerne les représentants de différents départements ministériels concernés par le sujet. Ces derniers auront ainsi à se familiariser avec l’outil d’inventaire du mercure du Programme des Nations Unies sur l’Environnement aux fins de préparer le premier rapport de Djibouti sur l’évaluation initiale du mercure.

En effet, « consciente des impacts néfastes du mercure sur la santé humaine et sur l’environnement », la république de Djibouti a été l’un des premiers pays à ratifier la Convention de Minamata sur le Mercure par la Loi n°44/AN/14/7ème du 31 mars 2014.

L’objectif global de l’Evaluation Initiale de Minamata est d’assister les pays dans la finalisation des activités préalables à l’entrée en vigueur de la Convention de Minamata, de façon à permettre la prise de décisions politiques et stratégiques et de donner la priorité à certaines zones pour une intervention future.

« Les points importants de la Convention de Minamata comprennent une interdiction de création de mercure, l’élimination de celles existantes, la suppression et la réduction progressive de l’utilisation du mercure dans un certain nombre de produits et de procédés, des mesures de contrôle des émissions dans l’air et des rejets dans le sol et l’eau et la nécessité d’un développement des contrôles nationaux sur l’extraction artisanale et de l’or à petite échelle » a déclaré le directeur de l’Environnement et du développement durable dans son speech prononcé à cette occasion.

Ainsi, le mercure est l’un des métaux les plus toxiques, très mobile dans l’environnement car volatile à température ambiante (y compris à partir de l’eau ou de sols pollués) et s’intégrant facilement dans la matière organique et les processus métaboliques sous forme méthyle.

En un mot, la convention de Minamata sur le mercure est un traité mondial visant à protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et les rejets anthropogéniques de mercure et de composés de mercure.

Zouhour