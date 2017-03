Environnement d’affaires : Une mission d’experts de « Doing Business » de la Banque Mondiale à Djibouti

Une délégation d’experts de la Banque Mondiale effectue ces jours ci une visite de travail à Djibouti. Celle-ci est conduite par Jean-Michel Mas. Le consultant international et ses accompagnateurs sont des évaluateurs du système de classement, dénommé « Doing Business », de l’institution financière internationale.

Au cours de leur séjour au pays, les visiteurs ont offert aux acteurs institutionnels et privés du tissu économique djiboutien une assistance technique sur les indicateurs de « Doing Business ». Il s’agit pour les uns et les autres d’améliorer par ce biais l’environnement d’affaires en République de Djibouti.

Dans cette optique, les experts de la Banque Mondiale ont eu des séances de travail avec l’ensemble des responsables des départements concernés. L’occasion pour ces hauts fonctionnaires de mettre en exergue l’existence d’une volonté politique qui vise au renforcement du climat d’affaires. Le directeur général de l’agence national de la promotion des investissements était de ceux-là. Mahdi Darar Obsieh est revenu auprès des experts de la Banque mondiale sur les avancées notoires dans la facilitation de la création d’entreprise. Il a ainsi évoqué plusieurs mesures allant dans ce sens que le Conseil des Ministres a prises ces dernières semaines. La plus récente remonte au mardi 21 mars 2017. Elle porte sur l’injonction de payer en matière civile et commerciale. Cette loi met en place un dispositif simplifié et sécurisé facilitant le recouvrement des petites créances. Cette procédure d’injonction de payer peut être utilisée lorsque les montants sont inférieurs à cinq millions de nos francs.

Les consultants internationaux de la Banque Mondiale en ont pris acte. Ils se sont montrés disponibles pour accompagner leurs interlocuteurs djiboutiens dans la poursuite de leurs efforts tournés vers l’identification des grands axes directeurs de la stratégie nationale et la formulation d’un plan d’action à court et moyen terme en vue de rehausser les performances de notre pays au niveau des critères évalués par le système de notation et de classement « Doing Business ».

D’ailleurs, les spécialistes de la Banque Mondiale vont restituer ce jeudi 23 mars 2017 leurs travaux dans la salle de conférence de la chambre de commerce de Djibouti.