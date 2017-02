Environnement – Pour la conservation de la biodiversité

Un atelier de validation axé sur la stratégie du plan d’action nationale et la conservation de la biodiversité de notre pays s’est tenu lundi 20 février dernier au palais du peuple. L’événement a rassemblé sur place le secrétaire général du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, Dini Abdallah Omar, le directeur de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Houssein Rirache Robleh, des enseignants chercheurs de l’université de Djibouti, un consultant en biodiversité, Alain Laurent, des représentants des départements ministériels, des responsables d’organisations internationales, et des acteurs de la société civile.

La biodiversité est devenue un enjeu important dans notre pays depuis quelques temps. Elle ne consiste pas seulement en la préservation de quelques espèces phares comme le francolin de Djibouti, le poisson ou le requin baleine. Il s’agit d’assurer la conservation de toutes les espèces importantes et capitales pour le patrimoine naturel de notre nation. Cette thématique était au cœur de l’atelier de lundi dernier au palais du peuple.

A charge pour les participants de valider les grandes lignes de la stratégie nationale, assortie d’un plan d’action, qui vise à promouvoir et garantir la pérennisation des écosystèmes terrestre, littoral et marin de Djibouti.

Les intervenants ont confronté leurs points de vue autour des pistes de solutions susceptibles de remédier au problème de dégradation qui affecte ces milieux naturels. Lesquels sont déjà fragilisés par les pollutions d’origine humaine et les pressions anthropiques. La persistance de ces facteurs peut avoir des conséquences néfastes sur la conservation des ressources naturelles vivrières (pêche, activités et récréatives) et le développement du tourisme, porteur de sources de revenus pour les populations locales.

