Entretien Président MAH-Représentante régionale commissariat des NU aux droits de l’Homme : Les Droits de l’Homme au cœur des discussions

En visite à Djibouti, la représentante régionale du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme a eu hier des échanges intéressants avec le président de l’Assemblée nationale sur la question des Droits de l’Homme. M. Mohamed Ali Houmed a assuré la visiteuse que la promotion des droits de l’Homme était au cœur des préoccupations de la Représentation nationale.

Le Président de l’Assemblée Nationale, M. Mohamed Ali Houmed, a reçu hier, mercredi 6 Septembre 2017, la représentante Régionale du Haut commissariat des Nations-Unies aux droits de l’Homme, Mme Vwanneakolam Vwede-Obahor. L’entrevue s’est déroulée au salon d’honneur de l’Assemblée Nationale en présence des cadres supérieurs de l’institution et des hauts représentants du Système des Nations-Unies. Au cours de cette entrevue, le Président Houmed et la responsable onusienne ont passé en revue les questions d’intérêt commun. Souhaitant la bienvenue à Mme Obahor au cœur de la démocratie Djiboutienne qu’est cet hémicycle, le président de l’Assemblée Nationale a affirmé: «Ces dernières années, la collaboration et la coopération entre le système des Nations Unies et l’Assemblée nationale se sont élargies de façon positive».

Le président Mohmed Ali Houmed a ajouté que le parlement djiboutien travaillait d’arrache-pied avec ses partenaires afin d’élaborer un plan stratégique à moyen ou long terme pour promouvoir la démocratie et renforcer l’état de droit, ainsi que le respect de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus sur le plan international. « Le parlement assume une responsabilité de taille dans la promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme par les fonctions qui sont les siennes : légiférer, contrôler et représenter. Il lui appartient de défendre des valeurs et des principes essentiels relatifs aux droits de l’homme tels que l’universalité et l’indivisibilité, l’égalité et la non-discrimination, la participation et l’inclusion des groupes vulnérables, la responsabilité et l’état de droit », a soutenu M. Mohamed Ali Houmed.

Remerciant le Président de l’Assemblée Nationale pour son accueil, Mme Vwanneakolam Vwede-Obahor, s’est dit consciente, de par son expérience, du rôle et des missions du parlement. Par ailleurs, la représentante Régionale du système des Nations Unies a loué les progrès considérables réalisés par la République de Djibouti dans la mise en œuvre des diverses législations en matière des droits de l’Homme. Elle s’est également félicitée des efforts consentis par Djibouti dans sa gestion de la crise des réfugiés fuyant les guerres.

En outre, Vwanneakolam Vwede-Obahor a indiqué qu’il fallait impliquer davantage les élus du peuple, l’institution parlementaire ainsi que la société civile dans la promotion et le renforcement des droits de l’Homme. Le rapport national sur la situation des droits de l’Homme doit avant sa publication faire l’objet d’un contrôle au niveau de l’Assemblée Nationale, gage d’une meilleure démocratie.

En outre la Représentante de l’ONU a assuré le président de l’Assemblée de son soutien total dans l’exécution du plan stratégique qui contribuera sans aucun doute à appuyer efficacement le parlement engagé dans le processus de modernisation de son fonctionnement et à consolider ses acquis. Elle a ajouté que le bureau du Haut commissariat des nations-Unies basé a Genève a mis en place une ligne de formation, programmation et approche basée sur les droits de l’homme, spécifiquement pour les parlementaires et que Djibouti pouvait en bénéficier.

A son tour, le président de l’assemblée Nationale a expliqué que dans l’optique de redynamiser et d’impliquer davantage les parlementaires dans les travaux relatifs aux droits humains, un nouveau règlement intérieur incluant un volet relatif à la protection des droits de l’Homme, sera mis en place très prochainement. A l’issue de l’entretien, le président Mohamed Ali a offert un cadeau-souvenir à la visiteuse.