Entretien ministre des Affaires religieuses-ambassadeur d’Arabie saoudite : Le Haj 2017 au menu des discussions

Le ministre de la Culture et des Affaires religieuses, Moumin Hassan Barreh, entend faire en sorte que le pèlerinage à la Mecque se déroule, cette année encore, dans les meilleures conditions pour nos concitoyens. Hier, il a reçu en audience l’ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite, M. Abdulaziz Al Daoud, avec qui il a discuté des multiples aspects du Haj 2017 qui regroupera à la Mecque et à Médine, les deux principaux lieux saints de l’Islam, des millions de fidèles. Le ministre de la Culture, du Waqf et des Affaires religieuses, fin connaisseur du monde arabe en général et de la Péninsule arabique en particulier, a remercié l’ambassadeur pour les efforts que déploie le gouvernement du royaume pour renforcer la sécurité des pèlerins et pour leur faciliter l’accomplissement du Haj qui est l’un des cinq piliers de l’Islam.