Entretien avec Mahamoud Ahmed Djama : « Il appartient aux techniciens d’évaluer le chemin parcouru et de réfléchir sur les décisions radicales à prendre »

Mahamoud Ahmed Djama dit «Keegan » est un ancien footballeur professionnel des années 80. Un attaquant prolifique et percutant qui a évolué d’abord en division 2, dans la formation de Coubèche, puis en première division au sein des clubs tels que « L’école Normale » et surtout «l’AS Port », avant de subir une sérieuse blessure au genou gauche qui mettra fin prématurément à sa carrière prometteuse de footballeur. Pourtant, cet amoureux du ballon rond continuera à vivre sa passion en apportant ses expériences à ses cadets en tant qu’entraîneur. Au milieu des années 90, il décroche un diplôme de 1er degré d’entraîneur de football et se reconvertit dès lors dans l’encadrement des équipes de 1ère division, à l’instar de l’équipe de Morny (finaliste de la coupe de Djibouti), l’AS Port, le CDE (qui décroche la Coupe et la Super Coupe). En sa qualité de membre de la Direction Technique Nationale (DTN), il participera à toutes les formations prodiguées par les experts de la CAF et de la FIFA, et conclue par une licence B, obtenue à Stuttgart en Allemagne. Coach rigoureux et exigeant, Mahamoud Ahmed aura aussi entre autres, la charge de conduire l’équipe nationale junior, l’équipe nationale A, et plus récemment l’AS Port et l’AS Tadjourah. Il nous livre ses points de vue sur la situation du football djiboutien ainsi que les solutions nécessaires pour rehausser le niveau de nos footballeurs.

La Nation : Que pensez-vous de la situation actuelle du football djiboutien?

Mahamoud Ahmed : Comme vous le savez, la fédération djiboutienne a récemment dissous l’équipe nationale djiboutienne de football, à la suite de ses résultats médiocres successifs. Je suis très attristé pour deux raisons. La première, c’est que la volonté politique est là depuis très longtemps, puisque dès son accession à la magistrature suprême de l’Etat, le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a inscrit le défi de relever rapidement le niveau du sport de haut niveau, dans la feuille de route de sa politique.

La deuxième, c’est que les conditions nécessaires pour le développement du football national sont également réunies, à savoir le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports doté des moyens financiers suffisants pour initier une politique de détection et de formation de jeunes talents dans les différentes disciplines. Enfin, depuis 20 ans, les entraîneurs, dirigeants ou arbitres de football qui ont bénéficié des formations dispensées par les experts de la CAF et de la FIFA se comptent par centaines.

Donc, le mal du football djiboutien n’est pas lié au manque de moyens mais il provient plutôt de la politique mise en place par la fédération djiboutienne de football.

Selon vous, quelles sont les solutions pour améliorer la situation du football dans notre pays?

A mon avis, il appartient à tous les techniciens de se réunir pour évaluer le chemin parcouru durant les 40 années de l’indépendance nationale et de réfléchir sur les décisions radicales à prendre afin de redresser la situation du football national qui ne décollera jamais sans une transformation radicale de notre manière de travailler.

Cela passe par des mesures telles que la réalisation de détection des talents très précocement, en leur donnant des entraînements spécifiques, sophistiqués, précis et intenses avec comme maitre-mot la recherche de la performance, la création d’une académie de football digne de ce nom, identique à celles qui existent dans plusieurs pays du monde et même dans beaucoup de pays africains, la mise en place rapide du championnat de futsal (football à cinq sur un terrain couvert) pour lequel l’infrastructure construite par la FIFA, existe depuis quelques années.

Aussi, Les grandes institutions et sociétés nationales telles que Djibouti Telecom, la gendarmerie, le port, …etc, qui participent régulièrement au championnat de la 1ère division devraient mettre en place une politique de formation ou d’aide à la formation en constituant des clubs et surtout en construisant leurs propres complexes sportifs autonomes qui comprendraient des terrains de football, de basketball et de handball, ainsi que plusieurs salles servant à la pratique des arts martiaux, des zones de pétanque, des dortoirs pour les équipes désireuses de se mettre au vert, des zones de loisirs pour les tout-petits, … etc, qui seraient tous à louer.

J’estime en outre indispensable la création des sélections nationales pour les différentes catégories (U15 ;U17, U20, équipe A,…etc) qui participent aux compétitions internationales. Avec des regroupements et des entraînements tout au long des différents championnats et accorder des rémunérations aux entraineurs nationaux puisque trop de bénévolat tue le sport.

Que préconisez-vous justement pour la détection des jeunes ?

L’organisation d’un championnat interrégional des jeunes de 15 à 17 ans qui regroupe les formations de 5 régions de l’intérieur et des 3 communes de la capitale. La sélection de chaque région doit se faire d’une manière rigoureuse et objective entre les élèves des collèges et des lycées des régions en affectant des professeurs d’EPS et des entraîneurs formés dans ce domaine qui opèrent dans le chef- lieu pour entrainer régulièrement l’équipe régionale. Ils seraient payés et suivis par la DTN (direction technique nationale) sur la qualité des entraînements dispensés. Leur sélection s’opérerait entre les collèges et lycées respectifs.

En conclusion ?

Nous savons tous que le football moderne devient de plus en plus rapide et technique avec seulement une touche de balle. Les joueurs sont des vrais athlètes, puissants et souples. Toutes ces qualités conduisent à la sollicitation permanente du gardien de but toutes les 2 à 3 minutes au plus. Or si nous nous référons aux matches des grands rendez-vous régionaux, internationaux ou mondiaux de cette dernière décennie aucune équipe n’a gagné un trophée sans un gardien de but de grande classe, quelle que soit la qualité de ses autres joueurs.

Dans un match, lorsque le portier réalise quelques arrêts spectaculaires et difficiles, il booste incontestablement le mental des autres joueurs. Par contre, si l’équipe encaisse facilement un but, le moral de l’ensemble de l’équipe est affecté. C’est justement le cas dans notre pays où un portier de haut niveau a toujours fait défaut.

Or, il est malheureusement incontestable qu’une équipe dépourvue d’un portier de haut niveau ne peut jamais enchainer 2 victoires successives honorables.

Dans le futur, c’est le travail qui incombera à l’académie de football. Mais il me semble primordial de combler ce poste si important en faisant appel à des professionnels étrangers comme le font les autres pays. Des résultats tangibles seront au rendez-vous dans un laps de temps très court.

Ceci dit, mettre toutes les causes de l’échec sur le dos de nos jeunes joueurs, dont certains sont talentueux et qui ont vaillamment défendu la couleur nationale maintes fois tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, est une décision disproportionnée et improductive. D’autre part, cette dissolution peut être perçue comme handicapant sur la qualité du championnat car l’objectif de tout joueur est d’être le meilleur à son poste pour intégrer un jour la sélection A.

Par conséquent, je pense que la balle est dans le camp des techniciens pour relever ce défi de taille qui consiste à rehausser le niveau de notre football.

Propos recueillis par HA