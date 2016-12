Entretien avec… Hassan Idriss Samrieh Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration

Réforme de l’administration, régulation du marché du travail, les agences privées de l’emploi mais aussi le dialogue social et le chômage des jeunes, dans cette interview qu’il nous a accordée le ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, Hassan Idriss Samrieh, passe au peigne fin les activités de son département. Il aborde la problématique de l’emploi sous toutes ses formes sans esquiver aucune de nos questions.

« Nous sommes déterminés pour améliorer les services publics rendus à la population Djiboutienne »

La Nation :- Monsieur le Ministre, il y a de cela plus de six mois vous avez été nommé à la tête de ce département, pouvez vous nous relater les premières actions que vous avez prises dans ce vaste Ministère ?

Hassan Idriss Samrieh :– Bien qu’il soit trop tôt pour dresser un bilan exhaustif des actions menées par mon département, je voudrais toutefois vous indiquer qu’elles ont été les priorités au cours des mois écoulés.

Avant de mettre en perspective des nouvelles actions, j’ai d’abord fait l’état des lieux afin de m’acquérir de l’évolution des activités initiées par mes prédécesseurs. Cette étape m’a permis de voir si les activités planifiées ont abouti ou s’il était nécessaire de les relancer. Un des premiers axes de travail a été de donner corps à notre Ministère à travers un projet de Loi organique portant organisation de ce Département.

En effet, la Loi n°107/AN/10/6ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle qui date de 2011 n’est plus adaptée aux missions confiées au Ministère du Travail conformément au décret fixant les attributions des Ministères. Certaines attributions comme la Formation Professionnelle relèvent du MENFOP. D’autres prérogatives qui concernent la Fonction Publique devaient être intégrées dans le nouvel organigramme.

Dans cette optique, un groupe de travail a été mis en place pour élaborer la nouvelle loi organique du Ministère. Cependant toute structure aussi bien construite soit elle est totalement inopérante si elle ne se fixe pas des objectifs à atteindre. C’est pourquoi dès les premières semaines, j’ai assigné à chaque Direction une feuille de route qui définie les actions à mener et le calendrier d’exécution afin de redynamiser les différentes missions qui nous sont confiées.

Ces actions vont impulser les politiques sectorielles à mettre en œuvre, en matière de rénovation de l’Administration publique, d’administration du Travail, d’application de la législation du Travail et de protection sociale. Ainsi, pour ne citer que quelques actions importantes, la réforme de l’administration a été recentrée en privilégiant l’approche service public aux citoyens. Au mois de novembre 2016 ; nous avons fait approuver sous l’égide du Premier Ministre la Déclaration de Service aux Citoyens (DSC) par dix Ministères et la Médiature. La DSC vise à instaurer une culture de service public et à améliorer les prestations des services rendus aux citoyens. Des formations ont été dispensées aux hauts cadres chargés d’accompagner ce processus de transformation de l’Administration. Outre la DSC, le Secrétariat Exécutif, Chargé de la Réforme de l’Administration (SECRA) a engagé plusieurs actions.

Lesquelles par exemple ?

Ces actions ont porté sur la réactualisation du statut général des fonctionnaires, la révision du statut particulier des fonctionnaires, la revue des cadres organiques et d’organigrammes des Ministères.

En matière de formation permanente, la carte de formation établie dans le cadre de notre collaboration avec l’ENAP/QUEBEC s’est poursuivie, elle sera diffusée jusqu’en 2017. A ce jour, plus de 1000 agents ont bénéficié d’une formation en management public.

Pour mieux prendre en compte la réalité du sous- emploi, l’ANEFIP s’est déployée dans les régions, les services de l’Inspection du Travail seront également déconcentrés pour fournir des prestations de proximité.

Il y a de cela quelques semaines, vous êtes monté au créneau contre le travail au noir et les nombreux employeurs privés qui font travailler des étrangers en situation irrégulière. Où en est-on concernant ce front ?

Nous avons mené des contrôles inopinés des entreprises de la place pour cerner la réalité du travail clandestin. Cette opération nous a permis par le renforcement de contrôle de recenser le nombre d’emploi occupés par des étrangers en situation irrégulière dans le secteur formel. L’objectif visé étant de proposer ces emplois aux Djiboutiens. Les opportunités d’emplois doivent profiter prioritairement aux Nationaux car nos jeunes sont affectés par le chômage.

Par voie de conséquence, les employeurs qui faisaient travailler au noir des travailleurs étrangers se sont empressés de régulariser la situation de leurs salariés à l’ANEFIP. Par ailleurs, les autorisations de travail ne leur seront désormais délivrées que pour les profils qui font défaut au marché du Travail.

Cependant, il y a lieu de souligner que ce combat contre le travail clandestin se gagnera le jour ou nous pourrons fournir au marché du travail une main d’œuvre qualifiée et en quantité suffisante.

Le système éducatif quant à lui, doit orienter ses formations en fonction des compétences souhaitées par le marché du Travail. Une politique de valorisation de la formation professionnelle, de l’enseignement technique et de l’apprentissage doit être promue par le Gouvernement pour satisfaire le besoin des employeurs de la place en personnel qualifié. Les Formations dispensées actuellement sont obsolètes et totalement décalées des réalités économiques actuelles. Il est nécessaire de repenser l’enseignement afin qu’il s’adapte aux nouvelles réalités économiques et préparer les jeunes Djiboutiens à l’occupation des emplois créés.

Récemment vous avez présidé la réunion annuelle du CONTESS. Quels étaient les tenants et les aboutissants de cette rencontre ?

Le CONTESS, instance de concertation permanente, mis en place par le Code du Travail pour émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation du travail et d’intervenir en cette matière, n’avait pas siégé depuis le 30 avril 2014. Il fallait le réactiver, ce qui fut fait depuis mon arrivée. En effet, plusieurs activités majeures étaient en chantier depuis plusieurs années. Pour compléter le Code du Travail, des textes d’application ont été élaborés et soumis aux membres du CONTESS lors de la dernière séance plénière du 27 et 28 novembre 2016. Pendant ces deux jours des travaux, les membres du conseil ont examiné et adopté 10 textes d’applications du code du travail concernant des textes sur les agences privées d’emploi, de la durée du travail, de l’apprentissage ainsi que le texte portant mise en place de la commission nationale sur les conventions collectives et des salaires .

Aussi, des amendements de certaines dispositions du code du travail ont également été présentés. Ces amendements portent essentiellement sur des dispositions du code du travail qui ne sont pas conformes aux conventions internationales du travail que la République de Djibouti a ratifié. Aussi, la plus importante modification a apportée au code du travail est incontestablement la réintroduction du salaire minimum à 35 000 FDJ .Cette dernière permettra de garantir une rémunération minima, horaire ou mensuelle pour les salariés se trouvant à la catégorie professionnelle la moins qualifiée et d’améliorer les conditions de vie des ménages à faibles revenus et pour se rapprocher des bonnes pratiques internationales qui fixe le salaire minimum à 200 dollars. Les membres du conseil ont approuvé ces amendements à l’unanimité ainsi que des propositions de ratification des conventions internationales et arabes du travail.

Enfin, la négociation des Conventions Collectives sectorielles prévue dans le Plan d’Action Opérationnelle de la Politique Nationale de l’Emploi sera relancée dans les jours à venir.

Les agences privées d’emploi (APE) sont souvent pointées du doigt par leur exploitation des travailleurs mais aussi leur majorité qui ne se conforment pas aux réglementations en vigueur dans le domaine du travail à Djibouti ? Quelles sont les mesures qui seront prise pour remédier à cette situation.

Depuis la libéralisation du marché de l’Emploi prévue par le Code du Travail, des APE se sont crées et certaines d’entre elles ont connu un développement important se classant parmi les premiers employeurs du secteur privé. Malheureusement certaines d’entres elles ont manqué de respecter les droits élémentaires des travailleurs comme le paiement des cotisations sociales, ponction de plus de 50 % de la rémunération, refus de constater l’ancienneté aux travailleurs qui sont maintenus dans un état de précarité permanente. Ces pratiques vont à l’encontre de la législation du travail d’où la nécessité de renforcer le cadre juridique et institutionnel qui régit ces entités. C’est dans cet esprit que trois textes qui concernent spécifiquement les A.P.E ont été soumis au CONTESS. Il s’agit du décret portant champ d’activité des APE, du décret portant sanction des A.P.E en cas de non application des dispositions de l’article 35 du code de travail relatif aux informations que les A.P.E doivent communiquer à l’inspection du travail, du décret définissant les conditions d’exercice des APE.

Le gouvernement vient de décider un changement des horaires de travail. Comment l’application de cette nouvelle initiative se fera t-elle au niveau de votre département. Est-ce que cela engendrera une révision des Lois comme le Code du Travail ?

Cela va surement nécessiter une adaptation du personnel à ces nouveaux horaires mais la contrepartie est intéressante puisqu’elle prévoit un weekend de 2 jours. Il n’y aura aucune modification vis-à-vis du Code du Travail étant donné que les nouveaux horaires de travail n’affectent pas la durée légale de travail de 48 heures prévue par le code de travail.

Monsieur le Ministre de nombreux jeunes diplômés sont touchés par le Chômage. Que compte faire votre département pour juguler ce fléau ?

Mon département a réalisé un travail sectoriel important à travers la Politique Nationale d’Emploi et son Plan d’action opérationnelle qui met en place 7 programmes majeurs pour relever le défi de l’Emploi. Ces programmes sont intégralement repris dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE).

L’Emploi est une problématique transversale qui dépend du niveau et de la qualité de la croissance économique. Nous souhaitons que la croissance économique soit suffisamment forte et inclusive pour mener notre politique de développement économique et sociale.

Le Ministère du Travail à travers l’ANEFIP apporte son appui afin de favoriser l’insertion en milieu de travail, des jeunes à travers des programmes d’emplois. En effet, au cours de cette année 140 jeunes ont été insérés dans des entreprises de la place. Egalement, dans le cadre des actions d’amélioration d’employabilité des jeunes, des formations ont été dispensées aux femmes et aux jeunes de la région d’OBOCK dans le domaine de la pêche.

Le Ministère du travail va agir sur tous les leviers pour créer des emplois à nos jeunes.

Les partenaires sociaux sont très importants dans la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Comment se porte le dialogue social de nos jours ?

Le dialogue entre partenaires sociaux se porte bien, le climat social est serein. Le Ministère du travail agit en collaboration avec le patronat et les représentants des travailleurs qui sont représentés dans toutes les instances tripartites. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont été associés à la formulation de la politique nationale de l’emploi .Cette stratégie est le fruit d’un processus participatif.

Le Ministère du travail est à l’écoute de ses partenaires pour construire un dialogue social et régler par la voie de la conciliation tous conflits sociaux.

Quel dernier message lancez-vous à la population Djiboutienne ?

Le gouvernement est à l’écoute de leurs doléances et je ferais dans le cadre de mes missions tout ce qui est en mon devoir pour améliorer les services publics rendus à la population Djiboutienne. Je souhaite que cette nouvelle année nous apporte la prospérité et le progrès.

Propos recueillis par Kenedid Ibrahim