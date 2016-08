Entretien avec Bourhan Abdoulkader Président de la FNPA

“La pêche artisanale, parent pauvre des activités de développement”

Après l’approbation à l’unanimité des coopératives de pêche du pays de la Stratégie de la promotion de la pêche mise en place par la Fédération Nationale de la Pêche Artisanale, réalisée avec le soutien du Réseau National de Développement Social, nous avons rencontré le Président de la FNPA, M. Bourhant Abdoulkader, un jeune homme soucieux de faire avancer la cause des pêcheurs djiboutiens. Bourhanta nous livre ici ses impressions quant à la stratégie adoptée par les coopératives.

La Nation : Monsieur Bourhanta, pouvez-vous nous expliquer le contexte dans lequel évoluent les pêcheurs djiboutiens ?

Bourhanta Abdoulkader : Tout d’abord, j’aimerais souligner que le projet de promotion de la pêche initié par le Réseau RNDS dirigé par la Présidente, Madame Bokah constitue une preuve de la volonté sans faille de changer la vie des pêcheurs. Comme vous l’avez constaté vous-même, la pêche artisanale est le parent pauvre des activités de développement réalisées dans notre pays. Il la formation, l’encadrement, le soutien, l’acquisition des matériels répondant à nos besoins pour faire face aux exigences du métier de pêche malgré les efforts constants du Gouvernement depuis l’indépendance.

Nous sommes impressionnés par votre détermination à vouloir relever le défi qui est le vôtre, malgré vos faibles moyens. Comment allez-vous vous en sortir ?

Vous avez posé une question pertinente. J’essayerai de vous donner des réponses appropriées afin que vous mesuriez l’étendue du problème auquel nous faisions face. En ce qui concerne l’organisation de la pêche, nous pouvons dire que lorsque les pêcheurs n’ont pas l’assurance d’un revenu régulier, leur moral est au plus bas. C’est pourquoi ils vivent au jour le jour. Le manque d’accompagnement et de réseau de distribution surtout dans les zones rurales est un grave handicap.

En outre, le manque de participation effective des pêcheurs à la conduite de leurs activités ne peut qu’amener à une incapacité à s’autogérer dès que l’appui technique et financier cesse. C’est la raison principale de la création de la FNPA, une entité autonome dont le statut, les objectifs et les modalités de fonctionnement sont établis par les coopératives des pêcheurs avec l’assistance technique du Réseau RNDS.

Parlez-nous de la stratégie mise en place pour promouvoir la pêche…

La logique interne de cette Stratégie repose sur deux éléments : faire en sorte que l’ensemble des moyens mobilisés et le cadre de travail mis en place permettent un accroissement de la productivité et de la production des pêcheurs et donc de leurs conditions de vie et revenus et permettre l’augmentation de la productivité combinée aux moyens spécifiques de la commercialisation afin d’améliorer la disponibilité et la régularité de l’approvisionnement des consommateurs à des prix favorables.

Monsieur le Président, malgré les potentialités des ressources halieutiques du pays, on constate que beaucoup de pêcheurs abandonnent le métier. Quelle en est la raison à votre avis ?

Vivant au jour le jour et ne disposant pas de caisse mutuelle pour emprunter l’argent à l’achat de carburant et de la glace, la pêche leur était difficile. Pour d’autres le manque d’une structure de vente de poisson qui les paye comptant aussitôt qu’ils apportent leurs prises n’existe pas.

Est-ce que les pêcheurs bénéficient d’ateliers de formation ?

Pas vraiment, hormis de courtes séances de formation qui ne sont pas vraiment efficaces.

La création de la FNPA va-t-elle apporter le changement souhaité ?

Dans le monde d’aujourd’hui, même les grandes entreprises s’associent pour être plus fortes et affronter la concurrence. Il est indéniable que la création d’une entité représentative ne fera qu’améliorer nos rendements car nous conjuguerons nos efforts et serons aussi plus crédibles face à nos partenaires.

Quel est votre dernier mot ?

Tout d’abord, je rappellerai que notre première richesse naturelle n’est autre que la mer qui reste une des plus poissonneuses du monde. Les Djiboutiens n’ont pas souvent cette chance de déguster nos différents poissons qui sont chers pour certains et inaccessibles pour d’autres en raison de manque de points de vente mais je suis confiant en l’avenir car le Gouvernement s’est engagé aussi de son côté à valoriser davantage la pêche.

Nous espérons que la réalisation effective de cette Stratégie de promotion de la pêche, une première dans notre pays, obtiendra le soutien attendu de tous car nous y croyons vraiment. Je remercie et salue les responsables du Réseau RNDS pour leur abnégation en faisant figure d’un patriotisme incommensurable car toutes les actions entreprises (étude sur le terrain, réalisation de la Stratégie de promotion de la pêche…) n’ont bénéficié d’aucun soutien financier.

Enfin, j’aimerais remercier le Ministre auprès de la Présidence chargé des Investissements, M. Ali Guelleh Aboubaker d’avoir cru au réseau RNDS.

Propos recueillis par Arteh