Entretien avec…Moustapha Mohamed Mahamoud Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle

Moustapha Mohamed Mahamoud a été enseignant avant d’être ministre. A la veille de la rentrée scolaire, ce pédagogue devenu ministre de l’Education nationale a accepté de répondre à nos questions. Ses priorités, ses objectifs, ses méthodes, il dit tout dans cette première grande interview accordée à La Nation, quatre mois après sa nomination. Entretien à bâtons rompus avec un ministre de la République qui a une haute idée de l’action publique.

La Nation : M. Moustapha Mohamed Mahamoud, votre nomination à la tête du MENFOP est une consécration, un couronnement de votre longue carrière d’enseignant. Quels sont vos sentiments et vos appréhensions ?

M. Moustapha Mohamed Mahamoud : Très certainement, le président de la République m’a fait un insigne honneur et un privilège en me donnant à servir mon pays au sein de son gouvernement, en mettant en œuvre sa politique éducative pour notre pays. Je voudrais assumer cette lourde responsabilité avec humilité et fierté et je m’en remets au Très Haut pour m’assister dans mes nouvelles fonctions. Je conçois l’action politique comme un engagement militant au service de la nation. Et je connais les défis immenses qui m’attendent au sein du ministère l’éducation nationale et de la formation professionnelle qui reste l’un des plus importants ministères sociaux avec un important personnel. Je compte donc mobiliser l’ensemble des talents et des compétences qui m’entourent pour remporter la bataille de la qualité de notre école. Je compte donc agir en toute solidarité et partage des responsabilités avec l’équipe de mes collaborateurs. Chacun sera donc appelé à jouer sa meilleure partition parmi l’équipe. Je mettrais tout en œuvre de sorte que l’ensemble de mes collaborateurs et des cadres de mon département puissent m’accompagner avec intelligence, dévouement et rigueur professionnelle dans l’accomplissement de la mission noble et honorable qui nous est dévolue. C’est l’engagement que j’ai pris devant le chef de l’Etat et le peuple djiboutien.

Vous êtes à la base enseignant et un pédagogue. Ce qui explique certainement l’enthousiasme et la ferveur de la communauté éducative qui a salué votre nomination.

Il est vrai que j’ai toujours exercé au sein du MENFOP au cours des vingt dernières années. Je peux donc vous dire que j’ai accumulé une longue expérience à l’éducation nationale. J’ai été à maintes reprises mandaté pour des missions dans différents niveaux de responsabilité et de fonction. En effet, j’ai travaillé en qualité de professeur, puis de chef d’établissement à Fukuzawa. J’ai été également vacataire à l’université de Djibouti avant de prendre la tête d’un service puis du département de la veille sectorielle et de la prospective à la direction générale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. C’est dire toute l’expérience qui me servira à pour mener à bien la mission qui m’a été confié à la tête du MENFOP. Je le ferai donc avec le sentiment du devoir et de la responsabilité. Je suis un homme de l’éducation et je compte servir avec dignité, conviction et compétences.

Le MENFOP vit au rythme des grandes réformes lancées depuis les Etats généraux de l’éducation de Décembre 1999. Où en est-on aujourd’hui ?

La pertinence de votre question me permet de faire avec vous une appréciation sur pièce de l’évolution de notre école. Nous avons une école Djiboutienne de qualité. Le bilan est positif. Actuellement la réforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle suit bien son cheminement. Toutefois, je le reconnais, nous aurons à apporter encore d’autres améliorations avec l’implication de chacun car l’école est l’affaire de tous. Mon prédécesseur,

Dr DJAMA ELMI OKIEH, a bien engagé le système éducatif sur des orientations pertinentes notamment en matière d’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Il a impulsé un système de reddition de compte à tous les échelons de responsabilité. Dans le domaine du pilotage, il a introduit l’élaboration d’un plan de travail annuel pour chaque service du ministère. On peut s’en enorgueillir car ce choix est utile et contribue au développement du système. De nombreux projets innovants ont été initiés sous son mandat, je ne pourrais tous les citer ou décrire ici.

Je saisirais néanmoins cette occasion pour le remercier pour tout ce qu’il a fait pour le système éducatif. Pour ma part, je mettrais l’accent sur les valeurs de rigueur, de responsabilité, d’intégrité dans les prises de décisions pour servir et sauvegarder l’intérêt de nos enfants. J’introduirai avec l’aide du Tout Puissant de nouvelles méthodes de management qui renforceront les acquis et permettront de relever les nouveaux défis. Et pour être franc, je ne me déroberais pas à mes responsabilités quand il faudra sévir contre les défaillances ou récompenser les mérites. C’est à mon sens le prix pour édifier une école de qualité.

Comment comptez-vous poursuivre les réformes et renforcer la qualité des apprentissages?

L’école doit rester en perpétuel mouvement. Il nous faut innover, adapter et améliorer sans cesse ce que l’école enseigne et transmet aux élèves car de la qualité des apprentissages dépendent la qualité de notre école et de notre société. C’est le sens de ce que je dois faire en redonnant la priorité aux apprentissages.

L’école est l’affaire de tous et nos compatriotes doivent se mobiliser ensemble. Notre objectif, c’est qu’au sortir du premier cycle du primaire, tous les élèves sachent lire, écrire et compter. Je veillerai à ce que les mécanismes appropriés soient mis en place dès la prochaine rentrée scolaire le 5 septembre prochain. La qualité des apprentissages sera le pilier de l’école djiboutienne. Je ferai de la transmission des savoirs et des compétences une priorité, y compris en créant un double parcours personnalisé pour les élèves en difficulté d’apprentissage. A chacun de prendre sa part de responsabilité dans ce challenge.

La réforme de l’enseignement secondaire est arrivée à son aboutissement cette année avec la promotion des bacheliers 2016, quel bilan en tirez-vous?

La réforme de l’enseignement secondaire nous a permis d’acquérir notre autonomie complète vis-à-vis de notre partenaire Français. Grâce à cette réforme, tous les programmes et méthodes d’enseignement sont aujourd’hui contextualisés et adaptés à l’identité socio-historique et économique de notre pays. Aussi bien dans sa conception que dans sa mise en œuvre, je trouve que le bilan est très positif. Comme partout dans le monde, toute réforme qui se met en place a besoin de régulation, d’ajustement. Notre objectif est de promouvoir un enseignement secondaire général performant et d’excellence ouvert au maximum à des jeunes désireux de poursuivre leurs études dans cette voie et d’améliorer sensiblement le taux de réussite au baccalauréat. C’est une directive claire du président de la République et nous comptons y arriver progressivement à partir de la session 2017.

Le président de la République avait fait de l’éducation et de la formation un axe majeur de son programme de campagne. Comment le MENFOP participe-t-il à sa concrétisation?

Dans son programme politique, le président la de République à établi un nouveau pacte avec ses compatriotes pour un Djibouti Emergent. L’éducation et la formation professionnelle des jeunes constituent les piliers essentiels à cette émergence.

Nous avons pleinement conscience de cette responsabilité et nous allons nous en acquitter pleinement pour répondre aux engagements du président envers sa nation. C’est pourquoi toutes mes équipes travaillent d’arrache-pied pour améliorer la qualité de nos enseignements et proposent une formation professionnelle adaptée et en phase avec le marché du travail.

Depuis 2007, la réforme du système national de l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle se poursuit. Quels en sont les enjeux et l’impact sur le développement socioéconomique du pays ?

Conscient de l’importance de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle pour le développement économique du pays et la lutte contre l’exclusion sociale, le président de la République, M. ISMAIL OMAR GUELLEH, a fait du développement de l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP) une priorité stratégique de sa politique. La volonté présidentielle s’est traduite par la tenue en décembre 2007 des Assises Nationales de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle qui a réuni l’ensemble des partenaires économiques et de la communauté éducative. Au cours de ces Assises Nationales, les participants ont formulé des recommandations en vue d’améliorer les capacités du système national de l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle. Depuis, la réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle se poursuit et prévoit de revoir l’ensemble du dispositif (organisation, gestion et contenus des formations) pour l’adapter aux besoins des entreprises et donner aux jeunes Djiboutiens les compétences nécessaires à leur insertion dans le tissu économique national. Le développement économique nécessite une main-d’œuvre suffisamment qualifiée et capable de s’adapter au changement. Or, même dans les pays industrialisés et technologiquement avancés, moins de 25% des emplois requièrent une formation universitaire, tandis que plus de la moitié exigent une formation professionnelle ou technique.

Les données sur l’emploi mettent en évidence l’importance non seulement de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, mais encore de son adaptation à la situation économique et sociale du pays. L’harmonisation entre économie, marché du travail et main-d’œuvre est l’une des principales responsabilités du gouvernement. Que ce soit pour le secteur public, parapublic ou privé, l’apport d’une main-d’œuvre qualifiée favorise et soutient un développement socio-économique satisfaisant, tant quantitatif que qualitatif.

C’est ici que le système national de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle joue un rôle déterminant en ajustant l’offre de formation aux besoins réels du marché du travail, et ce, pour chacun des secteurs socio-économiques et dans chacune des régions du pays. La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée favorise (i) l’attraction et la rétention des entreprises sur un territoire donné ; (ii) la productivité des entreprises et des organisations ; (iii) l’accroissement de la richesse collective ; (iv) l’amélioration du niveau de vie des citoyennes et des citoyens.

Quelles sont les orientations et les grandes lignes de la réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en cours ?

La réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a été pensée dans un esprit de qualité et d’efficience. Cela se traduit par des choix stratégiques garantissant une visibilité, un contrôle des évolutions et une optimisation des moyens tout en assurant une articulation effective avec les différentes composantes du système éducatif, et ce dans le but d’instaurer un système de développement des ressources humaines favorisant l’apprentissage tout au long de la vie.

Cette profonde réforme se doit de répondre aux exigences du développement du pays dans ses différentes dimensions et notamment la croissance économique, le progrès social et les exigences de la construction d’une société qui valorise les acquis de la démocratie et qui s’intègre parfaitement dans son environnement régional et international.

Cependant elle doit tenir compte de plusieurs paramètres. Il s’agit d’abord du souci de garantir une adéquation effective entre les besoins du marché de l’emploi et l’offre de compétences. L’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle doit être plus réactive et se doter de la capacité à traduire les tendances économiques en politiques de formation. Ensuite, nous devons répondre à la nécessité de jeter les bases de la croissance et de la compétitivité futures, à savoir une économie basée sur des activités à haute valeur ajoutée, les systèmes d’éducation et de formation doivent orienter leurs choix vers des profils appropriés qui auront indéniablement des retombées sur le plan social et économique.

L’autre facteur incontournable, c’est le financement qui doit assurer l’avènement d’une société et d’une économie basée sur le savoir qui induit l’affirmation du principe de l’apprentissage tout au long de la vie.

Le système national de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle doit se doter des contenus, des organisations pédagogiques et des mécanismes de financement appropriés. Et enfin, la transition démocratique, exige un mode d’organisation plus transparent et plus redevable vis-à-vis de tous les acteurs.

Une telle réforme requiert la participation de tous les acteurs publics et privés intervenant dans l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, notamment le partenariat avec le secteur privé…

Tout à fait. Depuis les Assises Nationales de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de 2007, le président de la République, M. ISMAIL OMAR GUELLEH, a toujours affirmé sa volonté d’ouvrir le système éducatif et de formation professionnelle à tous les partenaires concernés. la politique éducative et de formation professionnelle du chef de l’Etat s’appuie sur deux piliers qui sont d’une part l’accroissement du parteariat autour de l’école en donnant une part plus active à tous les acteurs identifiés qui y interviennent et d’autre part la nécessité de réussir l’insertion de l’école dans son environnement immédiat. Ce sont les deux moteurs de ce travail qui cherche à inscrire le fonctionnement du système éducatif et de formation dans le respect des principes démocratiques de notre pays, et d’autre part rénover le pacte éducatif afin de lui donner un nouvel élan.

Vous soutenez donc que le partenariat public-privé est primordial pour réussir la mise en place d’un dispositif de l’enseignement technique et de la formation professionnelle performant…

Effectivement. Car dans un système fondé sur une demande de compétences, un rôle prépondérant revient aux entreprises pour définir avec justesse les besoins de formation se rapportant aux types de compétences attendues à court terme et assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre locale employable. La participation active des représentants des entreprises au sein de nos structures de formation et dans les organes de concertation avec le secteur privé qui seront institués garantiront une meilleure adéquation entre les besoins du marché du travail et les formations proposées pour répondre à la fois aux exigences des entreprises et à la question de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes sortants de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Désormais, le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle mettra tout en œuvre pour renforcer le partenariat avec les entreprises appartenant à tous les secteurs de l’activité économique et les organismes qui les représentent — la Chambre de Commerce de Djibouti, la Confédération Nationale des Employeurs de Djibouti, la Fédération des Employeurs de Djibouti.

Quel est votre mot de la fin ?

Ma détermination : Faire réussir tous les élèves.

Propos recueillis par MAS