Entretien avec…Me François Meynot Avocat du Groupe Al Amoudi

« Djibouti est un pays qui ne cesse de s’améliorer, de se moderniser, de s’accomplir »

La Nation :- Vous êtes un ami de Djibouti. Quels regards rétrospectifs jetez-vous sur l’évolution économique du pays ces dix dernières années?

Me François Meynot :- Le Djibouti que j’ai connu il y a 10 ans ne peut être comparé à celui d’aujourd’hui. Et celui d’il y a 10 ans ne pouvait être comparé avec celui d’il y a 20 ans. Depuis que je connais Djibouti ( je suis arrivé pour la première fois en août 1998) ce pays n’a cessé de s’améliorer, ce pays n’a cessé de se moderniser, ce pays n’a cessé de « s’accomplir ».

Economiquement, il est en train de s’épanouir, grâce à l’action soutenue qu’a eu le Président Guelleh depuis son premier mandat et ses gouvernements.

Il est vrai qu’il y reste encore beaucoup à faire («There is still so much to do » disait Winston Churchill) mais il ne faut pas oublier que l’avantage de certains pays émergents, tel que l’est Djibouti aujourd’hui, est qu’ils ne sont pas figés dans des technologies anciennes : A Djibouti nous sommes passés du « bouche à oreilles » à la 4G, à vitesse grand « V ». Je suis toujours impressionné par la jeunesse que je croise tous les jours à Djibouti

(Eh oui, moi qui ait toujours été le wizkid dans tous les domaines, « le jeune », je suis devenu Shebah !). De cette jeunesse, sachez en profiter: c’est elle qui est la vraie richesse de ce pays, Djibouti, et de ce continent, l’Afrique.

Regardez ce qui est advenu de l’Europe : un continent de vieux dont la population régresse dans tous les pays, à l’exception de la France et du Royaume Uni.

Votre jeunesse, ce sont les travailleurs de demain, les consommateurs de demain et les producteurs de demain. Les vieux, ça ne produit plus, ça consomme moins et ça coûte cher. Ça c’est l’Europe.

Les jeunes, ils peuvent travailler, s’ils travaillent, ils produisent, s’ils produisent ils gagnent de l’argent et s’ils gagnent de l’argent, ils peuvent consommer.Ça c’est l’Afrique. Haut les cœurs Djibouti, le monde vous appartient !

Vous êtes aussi l’avocat du groupe Al Amoudi, concessionnaire privé de la Société Djiboutienne du Terminal Vraquier(SDTV). Dites-nous, chiffres à l’appui, le poids de la SDTV au sein de la communauté portuaire djiboutienne en termes d’activités, d’emplois, etc…

Depuis que nous sommes installés à Djibouti, SDTV a régné sur le déchargement des marchandises vraquières dans le PDSA. Depuis 2007, donc depuis ces 10 dernières années SDTV a payé environ dix milliards de FDJ (10.000.000.000) de rémunérations aux dockers du port de Djibouti, payé plus de deux milliards des FDJ(2.000.000.000) à la CNSS, versé plus de sept milliards quatre cent millions de FDJ (7.400.000.000) à l’Etat au titre des impôts et taxes divers, versé plus de cinq milliards quatre cent millions de FDJ (5.400.000.000) à des sous-traitants Djiboutiens, et employé plus de deux millions de jours/hommes (ou plus exactement de jours/dockers) tous, et uniquement, djiboutiens.

Vous voyez donc que nous avons un certain poids dans le port, mais aussi dans l’économie djiboutienne.

Le groupe Al Amoudi, à travers son fonds charitable, est visiblement attaché au concept de responsabilité sociétale d’entreprise. Cette particularité est-elle compatible avec les exigences de la globalisation mondiale selon vous?

Mais oui, et il faut se dire, au contraire, que ce que nous avons construit avec le Président Guelleh est non seulement compatible, mais également obligatoire avec les exigences de la globalisation mondiale.

Chaque entreprise se doit d’avoir un tel programme, ce n’est pas un choix, c’est une obligation !

On ne peut pas laisser une partie de la population sur le bord du chemin : tout le monde doit avoir accès à l’éducation, un niveau de vie décent et une sécurité totale.

Toute entreprise étrangère qui vient à Djibouti doit prendre en charge une partie, même une petite partie, de la population déshéritée.

Il n’y a que comme ça que l’on pourra faire avancer les choses. Souvenez-vous : en Afrique, vous êtes un milliard deux cent mille hommes aujourd’hui et vous serez deux milliards avant trente ans. Votre voisin, l’Ethiopie qui compte cent deux millions d’habitants aujourd’hui, en comptera cent quatre-vingt millions dans vingt ans ! Il faut que l’économie se développe sur ce continent, dans chacun des pays. Et ce développement devra commencer par une aide individuelle, de chacun des investisseurs dans chacun des pays où ils viendront faire des bénéfices et utiliser soit les ressources, soit la situation géographique.

Sinon … sinon « on ne peut pas retenir l’océan avec ses mains » me disait, il y a 10 ans déjà, un homme que j’aime beaucoup, le Président Abou Diouf, ancien Président de la République du Sénégal.

L’Al Amoudi Charity Trust était partie prenante du projet de reconversion des dockers au port de Djibouti. Parlez-nous de la genèse et la mise en œuvre de ce projet.

Lorsque nous avons négocié la concession du Terminal Vaquier, j’ai, personnellement, tenu à insérer une clause sociale dans le contrat, une clause « Charia ». Et la chance que j’ai eu c’est de travailler avec un « seigneur» de religion musulmane. Quand j’ai proposé cela à Sheikh Mohamed, et que je lui ai parlé de charité, en bon musulman, il a compris tout de suite, il m’a donné carte blanche.

Je suis alors allé trouver le Président Guelleh, et tous les deux, avons mis au point le programme d’ Al Amoudi Charity Trust : Ce trust dont les seuls bénéficiaires sont les dockers, et leurs familles, cette main d’œuvre sans laquelle nous ne pourrions rien faire, a pour mission de financer la formation des jeunes dockers, la formation des jeunes filles, le microcrédit des femmes, les distributions de vivres pour l’Aid …. Contrairement à ce que j’ai entendu, le trust a été très actif depuis sa création et plus de cent quarante deux millions de francs (FDJ 142.000.000) ont été distribués aux bénéficiaires.

Puis est arrivé la requête du gouvernement : Aider 817 dockers ayant atteint l’âge requis pour partir à la retraite. Pour des raisons que j’ignore, ces hommes qui avaient pourtant cotisé au régime général de retraite, n’étaient pas répertoriés. Les cinq cent trente quatre millions de francs (FDJ 534.000.000) qui viennent de leur être distribués leur permettront de financer leurs premiers pas dans une vie paisible.

Quel réel impact ce programme a-t-il eu sur l’avenir professionnel des bénéficiaires ?

Sur le plan professionnel, les jeunes dockers, qui ont été formés pour la conduite des engins ou comme grutiers ont vu leur vie totalement transformée : d’un travail physiquement harassant, ils sont passés à un travail plus techniquement précis.

…Et sur les conditions de vie de leurs familles?

Et bien sûr, comme leurs revenus ont augmenté, toute la famille en a profité.

Faut-il croire au renouvellement de cette expérience ?

Ce n’est pas CROIRE au renouvellement de cette expérience, c’est l’imposer à tout nouvel investisseur qu’il faut faire. Réalisons pour comparer : Ce que nous, les européens, payons comme impôts et comme charges sociales est largement supérieur à ce qui est acquitté à Djibouti par les opérateurs. Alors il faut trouver un moyen de compenser par la solidarité, cette absence de contributions.

A titre d’exemple, mon cabinet, sur chaque salaire versé, paie 50 % de charges sociales et chaque employé 22 %. Les sociétés paient 33,33 % d’impôt sur les sociétés. Je paie chaque année 45 % d’impôt sur le revenu et de contributions sociales !

L’Al Amoudi Charity Trust a récemment contribué au financement des prestations sociales au profit de 817 dockers. De quels moyens disposez-vous pour garantir la transparence des reversements de ces prestations sociales aux principaux concernés ?

Compte tenu de la couverture médiatique de l’évènement, nous ne pouvons qu’avoir une totale transparence des reversements aux principaux concernés.

C’est vous, Messieurs de la presse, qui faites notre boulot !

Quels autres défis le groupe Al Amoudi envisage-t-il de relever à court et moyen terme en matière de responsabilité sociétale d’entreprise ?

Pour le moment, il n’y a pas de projet particulier dans ce domaine. En revanche, nous allons reconstituer le fond de dotation du AL AMOUDI CHARITY TRUST : chaque tonne chargée ou déchargée par SDTV nous rapporte 0,25 cents américains.

Quels regards prospectifs jetez-vous sur le devenir de communauté portuaire djiboutienne en général, et de la SDTV en particulier ?

Djibouti est le point portuaire central de cette région: vos cent deux millions de voisins éthiopiens, les plus de quatre cent soixante quinze millions d’habitants du COMESA dépendent, d’une façon ou d’une autre, des ports de Djibouti. L’avenir dans ce domaine ne peut être que radieux !

Djibouti doit devenir le hub portuaire de la région.

Vos derniers mots pour conclure.

En conclusion, je dirai que Djibouti m’a permis et me permet encore de faire ce que j’ai toujours souhaité : être à la fois avocat et conseil. C’est ce que j’ai entrepris de faire avec le Gouvernement en le conseillant lors des négociations des conventions fiscales bilatérales, l’adhésion au Forum Mondial pour la Transparence et l’intégration au programme du Cadre Inclusif.

Propos recueillis par MOF/KMA