Entretien avec…Ismahan Mahamoud Ibrahim Présidente de la Cour des comptes et de Discipline Budgétaire

La Nation: – Vous avez remis au président de la République le rapport annuel de la Cour des Comptes. Peut-on savoir au juste ce que renferme ce rapport ?

Ismahan Mahamoud Ibrahim :- Il faut savoir déjà que la remise de ce rapport au président de la République qui est le premier magistrat du pays découle d’une obligation légale prévue par la loi. En ce qui concerne le contenu, le rapport est un condensé des principales observations formulées lors des contrôles effectués, ainsi que des recommandations pour améliorer les manquements, les anomalies et les dysfonctionnements relevés dans la gestion des finances publiques.je peux vous citer quelques exemples des irrégularités que nous avons constatées et qui figurent dans ce rapport ;le manque de réunion des conseils d’administration , les retards dans l’adoption des budgets ou encore le non respect des règles dans les dépenses et les recettes.

En deux décennies d’existence est ce qu’il est possible d’évaluer l’apport de la Cour des Comptes au processus de la bonne gouvernance ?

Je crois que pour apprécier à sa juste valeur l’apport de la Cour des Comptes, il faut tenir compte de son histoire et de sa trajectoire. Sa devancière, la Chambre des Comptes, a été créée en 1997et installée en 2000. Elle a produit le premier rapport public en 2004. Comme vous voyez, elle n’a pas tardé à produire des résultats. Mais malheureusement ,deux facteurs ont, par la suite considérablement ralenti le rythme de croisière de l’institution.

Le premier est d’ordre juridique et tient au fait qu’en droit, tout justiciable doit pouvoir déférer une décision de justice devant d’autres juridictions, en appel et, le cas échéant , en cassation. Or les arrêts de la Chambre des Comptes ne pouvaient être attaqués devant la Cour Suprême dont elle était membre. L’institution a donc été victime d’une situation d’inconstitutionnalité qui l’a obligé à se reformer pour être en conformité avec la Constitution. Le deuxième facteur, c’est évidemment les dommages matériels causés par l’incendie survenu en 2008 qui a obligé l’institution à déménager et à tout reprendre de zéro puisque tous les documents et les archives ont été détruits. La Cour a essayé de poursuivre malgré tout son travail en se limitant à des audits et en suspendant les jugements. Le résultat palpable, c’est bien entendu ce rapport que j’ai remis au Président de la République et qui résume les constats et recommandations majeurs faits durant cette période.

Selon la loi, la Cour des Comptes est censée assister le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif au contrôle et à l’exécution de la loi des finances? Est ce que ces deux pouvoirs font appel régulièrement à la compétence de votre institution?

Le contrôle des finances publiques n’est pas une fin en soi, il doit contribuer à l’efficacité de la prise de décision par les pouvoirs publics. Etant donné que ceux qui prennent les décisions sont le législatif et l’exécutif, il est normal que la Cour des Comptes ait pour mission d’assister ces derniers en vue de leur permettre d’améliorer l’action publique. L’assistance au Gouvernement est multiforme .Il y’ a d’abord ce rapport général annuel qui contient des recommandations dont le gouvernement peut s’inspirer pour améliorer la gestion des finances publiques. Par ailleurs, la Cour informe le Président de la République sur toute gestion d’importance particulière, relevant de ses compétences, chaque fois qu’elle l’estime utile.

Enfin il arrive aussi que la Cour adresse des référés aux membres du gouvernement sur la gestion des organismes publics qui sont sous leur tutelle. Quant à l’assistance à l’Assemblée nationale, le président de l’Assemblée nationale est destinataire du rapport général public et, spécifiquement, du rapport sur l’exécution de la Loi de Finances.

Enfin, il ne faut pas oublier que le président de la République et le président de l’Assemblée Nationale peuvent aussi saisir la Cour des Comptes de tout dossier ou gestion d’importance nationale, relevant de leur compétence.

Ne pensez vous pas que la cour des comptes doit aussi informer les citoyens et la société civile sur la gestion des deniers publics?

Vous avez raison de souligner cet aspect des choses. Cela s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans l’obligation de rendre compte qui pèse sur les responsables en charge de la gestion des affaires publiques. Car, et il ne faut pas l’oublier, ces derniers sont les mandataires du peuple qui les a élus. Il est donc essentiel qu’en définitive les citoyens soient informés de la manière dont leurs représentants ont rempli les missions qui leur sont confiées.

Le meilleur moyen dont dispose la cour des Comptes au regard de la loi pour informer le citoyen est le Rapport Public Général que nous avons remis au Chef de l’Etat. Le contenu de ce rapport est destiné au public. C’est tout le sens de sa publication.

D’ailleurs le rapport a été épuré de tous les jargons techniques de tel sorte qu’il soit accessible et lisible pour le grand public.Mais depuis quelques temps, je vous fais observer que la Cour des Comptes prend des initiatives pour s’ouvrir aux parties prenantes de l’utilisation des fonds publics. C’est ainsi que, dans son plan stratégique 2013-2017, elle a identifié ses parties prenantes pertinentes. Cela nous a permis de mettre en place des stratégies de communication spécifiques pour chaque groupe de partenaires. En résumé, la Cour des Comptes travaille sur la mise en place des conditions d’un dialogue ouvert et efficace avec l’ensemble des parties intéressées, notamment la société civile, pour une meilleure visibilité de sa contribution à l’amélioration de la gestion des affaires publiques.