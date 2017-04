Entreprenariat : Le ministre des Finances inaugure le siège du club de jeunes entrepreneurs

Le ministre de l’Économie et des Finances Ilyas Moussa Dawaleh a parrainé hier l’inauguration du siège du club des Jeunes Entrepreneurs Djiboutiens (CJED) en compagnie de la présidente de cette organisation, Choukri Abdillahi Mohamed et en présence de l’homme d’affaires et ancien dirigeant fondateur du club, Houssein Mahamoud Robleh alias Kamaj.

Le siège du club, situé à proximité de l’hôtel des Impôts, est composé de plusieurs bureaux et d’une salle de conférence qui vont servir de cadre de travail pour les membres de cette organisation à caractère associatif.

Après la coupure du ruban inaugural, l’honneur de prendre la parole est revenu à Choukri Abdillahi qui préside aux destinées du CJED depuis avril 2015, date de sa réactivation. « Notre organisation, a-t-elle dit, regroupe de jeunes entrepreneurs qui ont choisi pour mission de partager leurs expériences, de nouer des partenariats stratégiques avec les institutions nationales et de contribuer au développement économique de notre pays en promouvant l’entreprenariat »

Elle a par ailleurs ajouté que ce siège servira de plateforme de travail pour les membres du club mais aussi pour encourager les jeunes porteurs de projets d’avoir un cadre et des outils de travail.

Poursuivant son allocution, elle a souligné que la vision du club était de contribuer à la création d’un environnement propice à l’entreprenariat avec des entreprises Djiboutiennes productives et fortes. Pour cela, la présidente du CJED a précisé que sa mission était de devenir un acteur incontournable de l’entreprenariat à Djibouti en renforçant les entrepreneurs membres et en accompagnant les porteurs de projets.

De son côté, le ministre a profité de l’occasion pour saluer et encourager les dirigeants et membres du club et a promis que son département suivra de près leurs efforts et leur apportera l’aide et l’appui nécessaire.

ILS ONT DIT…

Choukri Abdillahi Mohamed, présidente du club

Le club CJED, créé sous l’impulsion des jeunes entrepreneurs, s’engage à aider ses membres à développer leur entreprise en favorisant la mise en commun des idées et des compétences avec une devise : « s’enrichir de nos différences ». Le CJED occupera une place unique dans le paysage économique de ce pays. Nos rencontres sont une source de partage d’expériences sur des sujets d’actualité ou d’intérêts particuliers animés par des intervenants prestigieux. Nos objectifs sont multiples ; nous voulons entre autres élargir et entretenir le réseau d’entrepreneurs, promouvoir l’innovation et les nouvelles idées d’entreprises, renforcer les capacités des entrepreneurs et la croissance des entreprises, apporter toute l’assistance nécessaire aux porteurs de projets et surtout développer le partenariat à l’échelle nationale et internationale.

M. Houssein Mahamoud Robleh alias Kamaj, homme d’affaires

Je me réjouis aujourd’hui de voir une nouvelle génération d’entrepreneurs Djiboutiens bien organisés, mieux lotis que nous par rapport à notre époque et qui sont surtout animés de bonne volonté et d’ambitions réalistes. Je tiens à les féliciter et je suis disposé en qu’ainé à leur apporter mon expertise et le soutien financier et technique dont ils auront besoin. C’est un honneur pour nous, anciens, de voir que la relève est bien assurée et que l’avenir de l’entreprenariat s’annonce sous de bons auspices. Je profite de l’occasion pour inviter les institutions financières et les banques de la place à accompagner les actions et les efforts des membres et des dirigeants du club de jeunes entrepreneurs.