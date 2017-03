Enseignement Technique et Formation professionnelle : Le MENFOP conclut un accord de coopération inédit à Ankara

A l’invitation de son homologue turc, M. Ismet Yilmaz, le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a effectué du 21 au 24 février dernier une mission officielle à Ankara, en Turquie. Un déplacement opportun qui a permis au MENFOP de sceller un accord de partenariat stratégique avec son homologue turc et de poser les jalons d’une coopération fructueuse avec les responsables de l’agence d’aide publique au développement turque, la TIKA. Le ministre et sa délégation ont également pris inspiration du système de formation professionnel très performant de nos amis turcs. Tour d’horizon…

Renforcer le système d’enseignement technique et de formation professionnelle, c’est l’objet de la visite officielle effectuée par le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, à Ankara, capitale de Turquie, du 21 au 24 février 2017. Une visite qui fait suite aux accords de coopération en matière d’éducation et de formation professionnelle entre Djibouti et la Turquie. L’ordre du jour de la visite fut plutôt chargé avec une série de rencontres officielles et des visites de terrain au sein d’établissements de formation professionnelle.

… Remettre le système d’ETFP à flot. Sitôt arrivé en Turquie, le ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a conclu un accord historique avec son homologue turc, M. Ismet Yilmaz. Un accord qui apporte de nombreux avantages aussi bien aux institutions publiques d’enseignement technique et de formation professionnelle qu’aux élèves issus du système de l’ETFP. L’accord prévoit une série d’engagements réciproques entre le MENFOP et le ministère turc de l’éducation et de la formation.

Dans l’immédiat un certain nombre d’actions prioritaires à mettre en œuvre à court et à moyen terme ont été définies. Il s’agit, tout d’abord, de l’équipement du futur centre de formation en logistique et transport de Balbala, mais aussi la réhabilitation et l’équipement du Lycée hôtelier d’Arta. Par ailleurs, des stages d’été en Turquie ont été accordés aux formateurs des lycées techniques et notamment ceux du lycée hôtelier. L’autre bonne nouvelle qui fera sursauter de joie les jeunes bacheliers issus des lycées techniques, est la possibilité d’obtention de bourses d’études dans les universités turques. Mais la cerise sur le gâteau, reste l’implantation d’une école turque bilingue dans un court délai à Djibouti. Une école qui dispensera un enseignement axé sur les matières scientifiques et technologiques.

Dans le volet du renforcement des institutions de l’ETFP, le Ministre a également obtenu de son homologue turc l’engagement d’équiper les ateliers et les laboratoires des lycées technique et professionnel, un accompagnement de la mise en place des formations dans les filières de la restauration et du tourisme, mais aussi dans la filière des transports et logistiques, la formation des enseignants des filières professionnelles ainsi que la poursuite des bacheliers de l’enseignement techniques dans les universités d’Ankara et d’Istanbul et finalement la construction d’une école technologique et scientifique Turque à Djibouti.

Pour ce faire, un comité technique conjoint devra être mis sur pied afin de mettre en œuvre les termes du présent accord. A cet effet, un comité d’experts turcs est attendu à Djibouti dans le courant du mois de mars prochain. Ces experts effectueront les évaluations techniques des centres de formation professionnelle et des lycées techniques en vue de mettre en place un mécanisme de formation continue visant à redéfinir ce segment de l’éducation nationale pour plus d’efficacité.

… Une série de rencontres et de visites de terrain. Au cours de sa visite officielle, le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a effectué une série de visite dans des établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle. A commencer par la direction générale de l’innovation et de la technologie éducative et le lycée Iman-Hatip High School. Notons au passage que ce lycée est un établissement pilote pour la mise en œuvre du projet numérique baptisé « Fatih » ainsi qu’un logiciel de gestion scolaire ABE. Une présentation de l’utilisation de la technologie du numérique dans l’éducation en Turquie (Fatih et EBA) ainsi que d’autres projets a été faite lors de la réunion avec les responsables de l’établissement. La délégation ministérielle s’est rendu également dans la bibliothèque de l’établissement, le gymnase, des laboratoires de chimie, et une salle de conférence. Dans un second temps, la délégation a pu se rendre dans d’autres établissements comme le lycée polyvalent, le lycée professionnel, l’Université Gazi, le siège de l’agence TIKA et le siège de la commission nationale de l’UNESCO avec une rencontre avec son président à la clé.

… Un dîner officiel. La visite en Turquie fut clôturée en beauté par un dîner officiel offert en son honneur par le ministre de l’éducation Ismet Yilmaz dans l’un des restaurants les plus chics de la capitale. Autour de ce dîner copieux et convivial, les deux ministres ainsi que leurs délégations respectives ont poursuivi leurs échanges sur la coopération. L’occasion pour la délégation Djiboutienne d’exprimer toute sa gratitude et ses remerciements au gouvernement turc pour l’accueil exceptionnel qui lui a été réservé et pour la volonté manifeste de soutenir le développement du système éducatif djiboutien.

M. Ismet Yilmaz a souligné l’attachement de son pays à l’Afrique en général et à la République de Djibouti en particulier qu’il a qualifiée d’un pays ami et frère qui vaut cher aux yeux des turcs notamment pour sa réaction spontanée et ses marques de solidarité et de soutien suite aux événements malheureux de juin 2016.

M. Yimaz a d’ailleurs rappelé les propos de son collègue Moustapha Mohamed Mahamoud qui déclarait : « Le président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh fut l’un des premiers dirigeants du monde à avoir réagi lors du coup d’état avorté de juin 2016 en Turquie pour condamner de la manière la plus ferme cet événement qu’il a qualifié de lâche et d’inacceptable. Il a également fait part de la solidarité sans faille du peuple et du gouvernement à l’égard du peuple frère de Turquie et de son charismatique président, M. Recep Tayyip Erdogan »

Des propos qui ont valu au ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle une ovation de ses hôtes turcs. Comme un couronnement de la visite officielle de M. Moustapha Mohamed Mahamoud à Ankara.

MAS