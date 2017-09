Enseignement supérieur : Djibouti abritera un centre régional d’excellence

Dans le cadre du projet Atelier des centres d’excellence, de la Banque mondiale, le ministre de l’Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmed, a lancé hier au Kempinski les travaux d’un atelier sur la mise en place à Djibouti d’un centre régional d’excellence pour l’Enseignement supérieur. Outre le Dr Nabil, ses collègues de l’Education nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, et de l’Economie, Ilyas Moussa Dawaleh ainsi que le représentant résident de la BM, M. Atou Seck et le président de l’Université de Djibouti, M. Djama, ont participé à la cérémonie. Le ministre de l’Enseignement supérieur et le représentant résident de la Banque mondiale ont tour à tour pris la parole pour évoquer les objectifs visés à travers la création de ce centre d’Excellence à Djibouti.

M. Atou Seck, Représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti

«Cette première phase du programme Atelier des Centres d’Excellence (ACE) vise à soutenir la formation et la recherche appliquée pour les disciplines scientifiques, technologiques et mathématiques – disciplines qui souffrent d’une grave pénurie en Afrique, mais qui est cruciale si les pays africains veulent disposer des techniciens capables de résoudre leurs défis de développement. La situation est encore plus pressante à Djibouti où les projets d’investissements dans les infrastructures doivent être couplés avec le capital humain nécessaire pour engager une transformation complète du paysage économique du pays et maximiser les retombées sur les populations. La demande est énorme pour les techniciens, les ingénieurs, les travailleurs médicaux, les scientifiques agricoles et les chercheurs qui peuvent contribuer à la croissance dans les secteurs en plein essor tels que les transports, la logistique, les chemins de fer, les TIC, l’énergie, l’eau et la construction,….. L’université de Djibouti est la plus jeune de la région mais bénéficie d’un énorme potentiel d’être un centre régional compte tenu de son emplacement unique et sa capacité d’institut bilingue»

Dr Nabil Mohamed Ahmed

Ministre de l’enseignement supérieuret de la recherche

«Ce projet me tient particulièrement a cœur et fait suite aux différentes discussions que nous avons eues ici à Djibouti et au mois d’avril à Washington où nous avons défendu l’idée de la mise en place à Djibouti d’un centre d’excellence que nous voulions régional mais qui pourrait prendre une envergure internationale. Elle traduit toujours cette volonté du Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh de faire de Djibouti un pays ou l’éducation comme l’enseignement supérieur ouvrent de réelles opportunités de développement et de création de richesse à travers des formations tournées vers l’avenir et en phase avec les priorités de notre pays dont l’ambition est de devenir une plateforme logistique, maritime et commerciale majeure. Nous ne réussirons ce pari qu’en préparant les hommes et les femmes qui auront en charge la conduite de ces opérations. Après la création de l’Université de Djibouti, la création de l’école de médecine, la création de la faculté d’ingénieurs, la concrétisation de l’école de commerce et la réussite de Bachelor of Business and Administration, nous avons grâce aux encouragements du chef de l’Etat réfléchi à la mise en pace d’un centre d’excellence. Dans ce cadre, nous avons sollicité la Banque mondiale pour nous aider à rendre possible la mise en place d’un centre d’excellence. Nous avions au préalable identifié des domaines d’avenir axés sur la logistique et transport et les services comme l’ebanking, les assurances, les TIC et les traitements des données (big data). Nous voulons que ce projet puisse servir notre pays et le placer comme un hub régional de rayonnement de l’enseignement Supérieur qui s’inscrive dans cette mission de créer un espace commun pour l’enseignement supérieur.»

Propos recueillis par Rachid Bayleh