Enseignement Supérieur – La compétence récompensée

Le Premier ministre a successivement élevé le Dr. Fahmi Ahmed Mohamed et le Dr. Madina Daher Okieh, au rang d’officier de l’Ordre national du 27 juin, jeudi 30 mars dernier au salon d’honneur de la Primature. Ce faisant, M. Abdoulkader Kamil Mohamed a rendu un vibrant hommage au dévouement et au sens de l’engagement des heureux récipiendaires dans la formation de nos jeunes générations et élites de demain. Il a aussi salué leur contribution au rayonnement de la communauté universitaire nationale à l’étranger.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmed, et le président de l’Université de Djibouti, Dr. Djama Mohamed Hassan, ont introduit deux figures emblématiques des milieux universitaires djiboutiens auprès du Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed. L’audience s’est déroulée jeudi 30 mars dernier au salon d’honneur de la Primature. L’occasion pour le Premier ministre d’élever successivement le conseiller technique principal auprès du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Dr. Fahmi Ahmed Mohamed, et la secrétaire générale de l’UD, Dr. Madina Daher Okieh, au rang d’officier de l’Ordre national du 27 juin.

Le Premier ministre a exhorté les principaux concernés à continuer dans cette voie. « Les hommes et femmes au service de l’enseignement supérieur méritent notre reconnaissance », a déclaré en substance M. Abdoulkader Kamil Mohamed.

Des propos qui sont allés droit au cœur de deux nouveaux officiers de l’Ordre national du 27 juin. Leur parcours professionnel se passe de commentaires. Le Dr. Fahmi Ahmed Mohamed a de 1994 à 2000 été professeur d’économie au sein de l’Institut supérieur des affaires de Djibouti(BTS). Il était également de 1999 à 2001 le responsable du département d’études et de recherches dans l’ex-Pôle Universitaire de Djibouti(PUD). Il a servi de 2001 à 2005 en qualité de directeur d’études de l’Institut supérieur des affaires de l’ex PUD. Il a occupé de 2006 à 2007 les fonctions de doyen des filières technologiques tertiaires à l’Université de Djibouti(UD). Il a été de 2007 à 2008 le recteur de l’UD. Il y a ensuite rempli de 2008 à 2011 le rôle de maître de conférences parallèlement à ses activités de consultant international en économie monétaire auprès de l’Union Africaine. Le Dr. Fahmi Ahmed Mohamed assume depuis 2011 ses obligations professionnelles de conseiller technique auprès du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il a été de 2012 à 2016 le représentant du MENSUR et coordinateur du secteur de l’enseignement supérieur auprès de l’UNESCO. Il a effectué de 2013 à 2016 une mission similaire auprès de l’Union Africaine.

De son côté, le Dr. Madina Daher Okieh est bardée de diplômes. Elle fait partie du club restreint des mathématiciens djiboutiens de haut niveau. Elle a auparavant été la doyenne de la faculté des sciences de l’UD. Une filière universitaire qu’elle a dirigée d’une main de fer dans un gant de velours. Elle est aujourd’hui la secrétaire générale de l’UD.