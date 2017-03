Enfants à besoins spéciaux : Vers une prise en charge élargie de tous les EABS

Le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a reçu hier en fin de matinée, une délégation du cabinet « Distance Learning and Training Company group » (DLTCG) dédié à l’apprentissage et la formation à distance agissant pour le compte de la Fondation Diwan Al Zakate du Koweit et sous la supervision de l’ISESCO, ou organisation islamique, pour l’éducation, les sciences et la culture. La délégation a été introduite auprès du MENFOP par Mme Mouna Osman Aden, secrétaire d’Etat chargée des affaires sociales.

La prise en charge intégrale des enfants à besoins spéciaux est chère au président de la République, M. Ismail Omar Guelleh qui a donné des instructions claires au Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et au secrétariat d’Etat aux affaires sociales pour la prise en charge des Enfants à besoins spéciaux à tous les niveaux. C’est dans ce cadre que le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et le SEAS ont lancé un projet pilote mis en œuvre par le cabinet DLTCG avec le soutien de la Fondation du Diwan Al Zakates et sous la supervision de l’ISESCO.

Les phases pilotes du projet ont permis la formation d’un pool de formateurs qui assurent à ce jour une prise en charge scolaire et un apprentissage très adapté à un groupe d’enfants souffrants d’handicaps mentaux. Le succès de cette phase pilote a permis au MENFOP et au SEAS d’envisager la seconde phase de ce projet qui consiste à la construction d’un centre entièrement dédié aux EABS qui pourront y trouver une prise en charge complète allant du diagnostic de leurs handicaps à l’adaptation de leurs cursus et de leurs Curriculas scolaires.

C’est donc la teneur des échanges entre le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et ses hôtes de marque. Après quelques mots de bienvenu et une brève présentation du MENFOP sur la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, le vice président du groupe DLTCG en charge des opérations, M. Ihab Abdoulrahim Taher, a exposé au ministre de l’éducation et sa collègue en charge des affaires sociales, les résultats qu’il a qualifié d’édifiants et de miraculeux sur les progrès accomplis par les enfants souffrant d’handicaps mentaux pris en charges par les formateurs. Il s’est dit heureux que la phase pilote du projet puisse porter ses fruits aussi rapidement et permettre d’envisager une prise en charge intégrale des enfants à besoins spéciaux dans un centre qui leur serait entièrement dédié.

Pour rappel, la phase pilote de ce projet qui a permis de former un groupe de formateurs qui ont d’ores et déjà assuré à un groupe d’élèves souffrants d’handicaps mentaux de pouvoir bénéficier d’une prise en charge appropriée et adéquate.

« Le groupe d’élèves accueillis dans le service des enfants à besoins spéciaux ont largement mis à profit cette période d’apprentissage adapté à leurs besoins et montrent déjà des résultats très satisfaisants » a fait valoir le chef du service des enfants à besoins spéciaux au MENFOP, M. Idriss Moumin qui a vanté les mérites de cette expérience si bénéfique. Il a en outre fortement plaidé auprès des officiels et de la délégation de la DLTCG de mener un plaidoyer auprès de l’ISESCO et des bienfaiteurs et bailleurs de fonds afin de dégager des financements pour mener à terme ce vaste projet qui vise à créer un centre entièrement dédié à tous les enfants à besoins spéciaux et souffrants de tout type d’handicap.

Le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a lui aussi appuyé cette proposition et a pris l’engagement de travailler en étroite collaboration avec le cabinet en charge de la mise en œuvre et le secrétariat d’Etat chargé des affaires sociales. Il a engagé ses collaborateurs de ficeler les contours et les différents volets techniques du projet de mise en place de ce futur centre. Les responsables du cabinet chargé de la mise en œuvre du projet ont bien voulu lui soumettre des propositions concrètes afin d’engager le travail de partenariat dans les meilleurs délais.

De son côté, la secrétaire d’Etat chargée des affaires sociales, Mme Mouna Osman Aden a abondé dans le même sens que le ministre de l’éducation nationale en prenant l’engagement d’assurer le volet de l’identification et du recrutement des enfants à besoins spéciaux susceptibles d’intégrer les rangs de ce futur centre d’accueil et de prise en charge des EABS.

C’est sur un engagement commun de tous les acteurs et les parties prenantes que la rencontre a pris fin avec des échanges de présents conformément aux usages.

MAS