Energies Renouvelables : Le ministre de l’Energie à Abu Dhabi

Le ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, Dr. Yacine Houssein Bouh, a participé du 14 au 15 janvier dernier aux travaux de la 7ème réunion de l’Assemblée Générale de l’Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) qui s’est tenue à Abu-Dhabi. Plus de 150 pays membres de l’IRENA ainsi que plusieurs membres observateurs et ONG ont pris part à ces assises qui se tiennent une fois par an.

Le changement climatique, l’accès à l’énergie et les questions relatives au développement durable étaient à l’ordre du jour de cette conférence internationale. Les participants ont également examiné le rapport d’activité, le budget 2016, et le budget prévisionnel de 2017 de l’IRENA.

Aux côtés de ses pairs africains, le ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles, Dr Yacin Houssein Bouh, a pris part à une table ronde ministérielle consacrée à l’économie alimentée par les énergies renouvelables qui avait pour thème “Innovation pour la prochaine étape de la transformation du secteur de l’énergie”.

Au cours de cette réunion, les ministres ont débattu de l’utilisation des nouvelles technologies et la mise en place d’un cadre novateur permettant d’intégrer ces technologies pour l’accès aux énergies renouvelables.

Les décideurs politiques ont plaidé surtout pour la mise place de solutions intégrées pour relever les défis de l’élargissement à l’accès aux services énergétiques propres afin d’améliorer le bien-être humain et le développement durable tout en plaçant les pays africains sur une voie de développement durable respectueuse du climat.

Ils ont appelé à l’adaptation des systèmes énergétiques modernes, renouvelables, intelligents et construits autour de sources de production à petite et grande échelle interconnectées, et en priorité pour les personnes qui n’ont pas accès à des services énergétiques modernes.

En effet, bien que l’Afrique ne soit pas un gros émetteur de gaz à effet de serre (GES), ses besoins énergétiques vont croître et la combinaison de progrès technologiques rapides et de diminution des coûts fait de plus en plus appel aux énergies renouvelables. Lors de ces assises, le ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles a rappelé que notre pays utilise déjà 65% d’énergie hydrocarbures. Dr. Yacin Houssein Bouh a en outre mis en exergue l’ambition de Djibouti de devenir à l’horizon 2020 le premier pays africain à utiliser 100% d’énergie verte.

L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a pour objectif d’encourager l’adoption et l’utilisation accrue et généralisée des énergies renouvelables dans la perspective d’un développement durable.

Fondée en 2009, l’IRENA est une organisation intergouvernementale qui soutient les pays dans leur transition vers un futur énergétique durable.

Plateforme principale de coopération internationale, une source de conseil en matière d’énergies renouvelables, une voix unifiée au nom de toutes les parties prenantes des énergies renouvelables, centre d’excellence, base de connaissances politiques, technologiques et financières sur les énergies renouvelables, l’IRENA encourage l’adoption et l’utilisation durables, à grande échelle, de toutes les formes d’énergies renouvelables : la bioénergie, les énergies géothermique, hydroélectrique, marine, solaire et éolienne.

Ses membres fondateurs étaient inspirés par la ferme conviction que les énergies renouvelables offrent de vastes possibilités en vue d’un développement durable tout en traitant les problèmes que sont l’accès à l’énergie, la sécurité énergétique, la volatilité des prix de l’énergie, la croissance et la prospérité économiques tout en limitant les émissions de carbone.