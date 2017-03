Employabilité de la main d’œuvre Djiboutienne : L’USAID débloque une enveloppe de 25 millions de Dollars US

L’agence américaine d’aide publique au développement international, (USAID), a lancé hier le projet « Employabilité de la main d’œuvre Djiboutienne » qu’elle finance à hauteur de 25 millions de Dollars US sur la période 2017-2021. Hier, plusieurs membres du gouvernement ont officiellement pris part à la cérémonie de lancement du projet aux côtés du chargé d’affaires de l’Ambassade des USA et de la directrice de la mission USAID Ethiopie/Djibouti. Temps forts…

Contribuer aux objectifs de la « Vision Djibouti 2035 » à travers la promotion de l’emploi et la réduction du chômage » ; c’est le propos du projet de développement de la main d’œuvre Djiboutienne, financé par l’Agences des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Ce projet de 25 millions de dollars US sur une période de cinq ans (2017-2021) vise à réduire le chômage à Djibouti en améliorant la disponibilité et la compétitivité de la main d’œuvre en fonction des besoins du marché.

Aussi, le projet a été élaboré autour de plusieurs axes majeurs et se concentrera principalement sur l’élargissement des programmes de formation professionnelle de qualité, le développement de liens durables et productifs entre les acteurs de l’enseignement technique et la formation et professionnelle (ETFP) et les pourvoyeurs d’emploi, et enfin le renforcement des services axés sur l’insertion professionnelle, la rétention et l’avancement professionnel.

La mise en œuvre de cet important projet implique et associe plusieurs ministères comme celui de l’éducation et de la formation professionnelle, celui du travail en charge de la réforme administrative et la chambre de commerce de Djibouti afin de s’assurer que l’enseignement technique et la formation professionnelle puisse répondre aux besoins du marché du travail.

A ce titre, les étudiants et les enseignants seront formés dans des domaines très prisés et recherchés dans le marché du travail, particulièrement ceux fortement tributaire de l’industrie portuaire. Le projet renforcera également les liens existant entre les secteurs public et privé afin d’instaurer un dialogue permanent. Ce projet permettra de créer des stages d’apprentissage et les opportunités d’emploi. Enfin, le projet renforcera les capacités de l’Agence nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (ANEFIP), au sein du ministère du travail en tant que premier fournisseur de services d’insertion professionnel.

…Améliorer les chances à l’emploi pour plus de 40.000 djiboutiens. La cérémonie de lancement du projet a vu la participation de plusieurs ministres. A commencer par le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, son collègue à l’éducation nationale et la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, le ministre de l’économie et des finances chargé de l’industrie, M. Ilyas Moussa Dawaleh, le ministre du travail chargé de la réforme administrative, M. Hassan Idriss Samrieh et la directrice de la mission de l’USAID Ethiopie/Djibouti, Mme Leslie Reed. D’autres personnalités comme l’ancienne Secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale, Mme Zahra Youssouf Kayad et la secrétaire générale de la Chambre de Commerce de Djibouti, Mme Hibo Osman Ahmed. De hauts cadres et responsables d’institutions publiques ainsi que des officiels et représentants d’agences onusiennes et d’autres institutions ont également pris part à la cérémonie.

Et de fait, les officiels ont dans leurs interventions respectives largement commenté l’intérêt et la portée de ce projet de grande envergure. C’est d’abord le chargé d’affaires de l’Ambassade US, M. Mark Boulware qui a remis en contexte ce projet émanant d’une promesse de l’ex président des USA, « M. Barack Obama qui avait durant son mandat, promis au président Ismail Omar Guelleh de s’attaquer au chômage à Djibouti, en particulier celui des jeunes ». M. Boulware a annoncé que le projet «améliorera directement les perspectives d’emploi pour environ 40.000 Djiboutiens durant les cinq années de vie du projet, sans compter les milliers d’autres qui continueront d’en bénéficier par la suite ». Le chargé d’affaires a également annoncé que « le gouvernement américain s’est engagé à appuyer le gouvernement djiboutien à augmenter les transactions énergétique et à mettre à la disposition de la population des solutions énergétiques alternatives ».

Des propos partagés par la directrice de l’USAID Ethiopie/Djibouti, Mme Leslie Reed, qui a embrayé en soutenant que Djiboutien tient une occasion pour «transformer [sa] croissance en une prospérité durable pour tous ses citoyens (…) en préparant une main d’œuvre qualifiée, compétente et adaptée aux besoins du marché du travail. » Une ambition Djiboutienne que l’USAID accompagnera nécessairement à travers ce projet et d’autres à venir.

Le projet, a-t-elle affirmé, devra améliorer les compétences techniques et le savoir-être de 40.000 jeunes, qui seront mieux à même de développer des aptitudes comme répondre aux entretiens d’embauche, rédiger des Curriculum Vitae, ou en leur fournissant des services d’orientation professionnelle. Elle a annoncé également que le projet sera mis en œuvre par le Centre de Développement de l’Education (EDC) en étroite coordination et en partenariat avec les ministères concernés et le secteur privé.

…L’objectif du plein emploi. Les ministres et les officiels djiboutiens ont également fait la part belle à l’impérieuse nécessité d’améliorer les chances à l’emploi des Djiboutiens afin de faire reculer le spectre de la pauvreté et de la précarité sociale. Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf a, le premier, fait ce rapprochement entre plein emploi et prospérité partagée.

« La lutte contre la précarité sociale, passe nécessairement par de meilleures chances à l’emploi et le gouvernement s’est attelé à cela depuis longtemps » a-t-il affirmé. Le chef de la diplomatie djiboutienne a souligné également que la diversification de l’économie djiboutienne, l’adaptation des jeunes djiboutiens aux exigences du marché du travail, ainsi que leur formation et le renforcement de leur employabilité participaient de la politique de lutte contre le chômage.

Des propos repris par son collègue de l’économie et les finances, M. Ilyas Moussa Dawaleh qui a clairement posé le parallèle entre chômage et précarité. M. Dawaleh s’est affligé du manque de main d’œuvre qualifié dans certaines professions à haute technicité sur le marché local, « ce qui désavantage fortement nos jeunes compatriotes » s’est-t-il étranglé.

Le ministre du travail chargé de la réforme administrative, M. Hassan Idriss Samrieh, a pour sa part rappelé les cinq composantes du projet, notamment la Formation technique et professionnelle, la formation des formateurs, la remédiation et l’employabilité de la main d’œuvre, l’institution et les opérations et la formation à l’entrepreneuriat qu’il a identifié comme les axes d’intervention prioritaires du gouvernement pour améliorer l’emploi. « Le Ministère du travail, partenaire dans ce projet (…) est chargé d’implanter le programme d’amélioration de l’employabilité et d’insertion des jeunes à travers l’ANEFIP» a-t-il avisé. Mieux encore, « ce programme vise près de 100.000 jeunes, qui nécessitent l’amélioration de leur employabilité et repose principalement sur la promotion des dispositifs d’insertion » a-t-il assuré.

Le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, s’est dit heureux du lancement de ce projet qui « arrive à point nommé pour renforcer mon département en charge de la formation professionnelle qui s’est engagé dans une grande réforme du système de l’ETFP en vue de l’adapter aux besoins en compétences des entreprises et répondre aux attentes des jeunes djiboutiens en matière d’insertion professionnelle ».

Le ministre a également rappelé que son département a d’ores et déjà offert à plus de 5000 jeunes ont pu bénéficier du vaste programme de formations courtes et modulaires destiné aux jeunes déscolarisés issus principalement des quartiers populaires. M. Moustapha Mohamed Mahamoud s’est dit déterminé à poursuivre dans cette voie afin de former davantage de jeunes notamment dans le secteur transport-logistique en élargissant et en diversifiant l’offre de formation à d’autres secteurs où la demande reste forte.

Le MENFOP a conclu en réaffirmant l’intérêt de ce projet qui apportera un appui conséquent afin de continuer à « former davantage nos jeunes, à mieux les outiller pour les préparer non seulement à obtenir un emploi décent mais pour continuer à développer en eux un esprit entrepreneuriat, leur permettre également de s’organiser en petite et moyenne entreprises ».

Notons enfin que dans la phase de mise en œuvre, le projet sera piloté par un comité composé des ministères des affaires étrangères, du travail, du MENFOP et de la chambre de commerce de Djibouti.

MAS