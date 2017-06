Des élèves de CE2 à la rencontre des parlementaires

La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge….Les classes de CE2 du lycée français de Djibouti l’ont bien compris cette année. Dès le premier mois de l’année scolaire en septembre 2016, les élèves candidats aux élections de délégués de classe ont mené leur campagne électorale….Affiches en tout genre agrémentées de photos et de slogans ont recouvert lesmurs de la cour d’école. C’est alors que les élections ont eu lieu dans un bureau de vote aménagé dans une classe….Carte électorale, registre, isoloir, urne….Tout y était ! Et c’est avec beaucoup de sérieux que les élèves se sont pris au jeu et ont élu leurs délégués de classe qui les ont représentés au conseil des élèvesde CE2 tout au long de l’année. C’est ainsi que les enfants sont devenus acteurs de leur vie d’école en proposant des règles et des activités qui ont amélioré leur quotidien….

Quoi deplus logique alors que d’aller voir d’un peu plus près comment se passe la démocratie participative au niveau de notre République !

Rendez-vous pris à l’assemblée Nationale, chacune des 5 classes de CE2 a préparé une série de questions à poser aux élus du peuple.Quoi de plus impressionnant pour des enfants de 9 ans que de se retrouver sur le parvis de l’assemblée Nationale ! « C’est une grande chance, dit Pauline. Ce n’est pas donné à tout le monde de rencontrer des députés ! »

Accueillis par des parlementaires ravis de recevoir pour la première fois des enfants au sein de leur parlement, les élèves ont franchi le grand hall les yeux pétillants de curiosité. La visite a permis aux enfants de découvrir la salle de commission où se discutent les lois, la médiathèque et la bibliothèque, pour pénétrer enfin dans la « salle sacrée » comme ils le disent, le fameux hémicycle. Chaque enfant a pris la place d’un député, confortablement installé et empressé d’utiliser le micro pour poser une question. Pendant le visionnage d’un film pédagogique projeté sur le grand écran de la salle, les enfants ont pu découvrir le rôle de l’institution et des parlementaires spécifiquement à Djibouti. C’est alors qu’ensuite, au micro du pupitre, les députés ont pris place les uns après les autres pour répondre aux nombreuses questions posées par nos citoyens en herbe. « Pour combien d’années avez-vous été élus ? Aimez-vous votre fonction ? Quelles sont les dernières lois que vous avez votées ? » Sans oublier les questions liées au rôle du gouvernement, les enfants ont voulu tout savoir ou presque ! Ils se sont dit très satisfaits des réponses apportées par les parlementaires, qui ont su adopter un discours pédagogique adapté. De retour en classe, les élèves ont prolongé la visite par un débriefing et une série d’activités ludiques proposées dans un livret.

Durant les cinq visites organisées cette semaine, ce n’est pas moins de 125 élèves qui ont découvert avec beaucoup d’émotion, d’enthousiasme et d’intérêt l’institution parlementaire et la fonction de députés. Les citoyens de demain l’ont bien compris, le parlement est le cœur de la démocratie !

Le Président de l’Assemblée Nationale Mohamed Ali Houmed, a félicité l’ensemble de l’équipe qui a participé de près ou de loin à la réussite de ces visites. Ce genre d’activités est une première et le Président a la ferme intention de renouveler cette initiative pour ouvrir davantage les portes de l’institution notamment aux lycéens et aux étudiants. De plus, le Président se réjouit car cela rentre parfaitement dans le cadre d’une de ses priorités qui est de mettre en place le plus rapidement possible le Parlement des enfants au sein du parlement djiboutien. « Il est important de vulgariser et de médiatiser le rôle du législateur et l’importance du travail parlementaire dans la vie démocratique de notre République, a exprimé le Président MAH. L’Assemblée est par excellence le lieu de la représentation nationale, c’est la maison du Peuple ! Jeunes et moins jeunes, citoyens d’aujourd’hui et de demain doivent comprendre l’enjeu de l’activité parlementaire dans l’avenir de notre pays !»

Les enseignants du CE2

Lycée français de Djibouti