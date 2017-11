Élevage à Djibouti : La filière apicole à la croisée des chemins

Dans l’immédiat, il appartient aux pouvoirs publics et aux coopératives agricoles de s’accorder autour de l’approche positive et pragmatique d’une gestion partagée des ressources mellifères. Et ce aux fins de contribuer au développement durable du secteur de l’élevage qui est à même de répondre de manière efficace aux problématiques de la sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté.

Un atelier sur le renforcement de capacités des apiculteurs djiboutiens s’est clôturé hier au siège de l’organisation non gouvernementale Bender Djedid, sis au quartier des Salines ouest. L’événement s’est déroulé en présence du directeur de l’élevage et des services vétérinaires, Dr. Moussa Ibrahim, de plusieurs autres cadres du Ministère de l’Agriculture, de l’expert chargé d’animer la session de formation, et d’une vingtaine de participants venus des régions de l’intérieur.

D’une durée de 2 jours, ces assises ont été organisées par le Ministère de l’Agriculture, l’Eau, l’Elevage, la Pêche, chargé des Ressources Halieutiques (MAEP-RH), avec la collaboration du Bureau Interafricain des animaux ou l’UA-BIRA. Différentes leçons en sont à tirer.

La tradition apicole est ancrée dans les régions au nord du pays. Le constat renvoie au potentiel sous exploité de la filière apicole à l’échelle nationale. C’est pourquoi le Ministère de l’Agriculture entend développer ce secteur d’activités avec le concours de l’UA-BIRA. Le MAEP-RH a au préalable pris en compte toutes les contraintes susceptibles d’entraver le développement de l’apiculture sous les cieux djiboutiens. Ce département ministériel a également fait sien le choix de mettre en place une plateforme au service de la gestion durable de la production de miel. A raison d’ailleurs car l’apiculture améliorée comporte un bon nombre d’avantages socio-agricoles.

Dans l’immédiat, il appartient donc aux pouvoirs publics et aux coopératives agricoles de s’accorder autour de l’approche positive et pragmatique d’une gestion partagée des ressources mellifères. Et ce aux fins de contribuer au développement durable du secteur de l’élevage qui est à même de répondre de manière efficace aux problématiques de la sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté.

Cependant, les pratiques quotidiennes ne participent pas encore de cet effort. Trois principaux phénomènes néfastes sont observés. Le premier est l’abattage des arbres et leur incinération qui occasionne une mortalité accrue chez les abeilles. Le deuxième est l’utilisation des pesticides et autres produits phytosanitaires qui entraînent la disparition de nombreuses colonies d’abeilles. Le troisième et non des moindres est l’impact des sécheresses récurrentes qui sévissent ces dernières années dans notre pays.

Autant de réalités incontournables nous confortent en une conviction, celle de l’importance que revêt l’appropriation collective des bonnes pratiques chez les acteurs de la filière apicole djiboutienne à la croisée des chemins.

Sadik Ahmed

La nécessité de l’apiculture à Djibouti, selon le Dr Moussa Ibrahim Cheikh

Directeur de l’Elevage et des Services Vétérinaires au MAEP-RH

Les abeilles sont directement responsables de la production de 70% des fruits et des légumes consommés chaque jour. Et si elles disparaissaient, de nombreux aliments se feraient rares dans nos assiettes. Malheureusement, ce sont aussi les plus riches en vitamines et minéraux. Les abeilles sont également impliquées dans la reproduction des fourrages, principale nourriture du bétail et d’autres animaux de pâture. Donc, sans elles, fromage, beurre ou yaourts et même viandes se feraient rares et donc plus coûteux. D’où l’importance que revêtent la préservation de l’élevage traditionnel d’apiculture et la modernisation de ce secteur. Cela passe par la formation des acteurs de la filière apicole djiboutienne.