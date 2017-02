Elections régionales à Dikhil : Profils des leaders des listes en lice

Abdourahman Yonis Arreh, tête de liste de l’UMP

Né le 10 Juin 1970 à Dikhil, Abdourahman Yonis Arreh obtient son BAC, série « D » en 1993. Il continue ses études universitaires en Tunisie à la faculté des sciences et décroche la licence en sciences naturelles en 1997. Il entame sa carrière d’enseignant de S.V.T (science de la vie et de la Terre) au collège de Fukuzawa de 1997 à 2002 avant d’être nommé l’année suivante principal du LYCEM de Dikhil. A l’élection régionale et communale de 2006, M. Abdourahman se présente sur la liste des candidats RPP qui obtient la majorité du suffrage exprimé et accède au poste de secrétaire exécutif du Conseil Régional de Dikhil. Egalement membre du comite central du RPP, M Abdourahman se présente à nouveau sur la liste de l’UMP lors des élections régionales de 2012 et devient président du conseil régional de Dikhil.

Moussa Hoche Abrar, tête de liste Wanag Dikhil

Né le 28 Mai 1976 à Said Gaban, dans la périphérie de Dikhil, Moussa Hoche Abrar continue ses études primaires et les classes d’enseignement moyen à Dikhil avant d’intégrer la vie professionnelle, notamment en qualité d’agent de sécurité au port de Djibouti. Moussa Hoch s’engage en politique pour la première fois à l’occasion de la nouvelle élection régionale et communale de 24 février 2017 en se présentant à la tête de la liste indépendante dénommée Wanag Dikhil.

Abdoulkader Hoch Hared, tête de liste de l’UDJ

M. Abdoulkader Hoch Hared est né le 1er Décembre 1968 à Sankal, petite localité frontalière de la région de Dikhil. Après son obtention du BEPC en 1988, il poursuit ses études secondaires en France, plus particulièrement à Montpellier où il décroche son baccalauréat avant d’entrer en faculté.

M. Abdoulkader rentre enfin au pays en 1993, et sera recruté la même année au Ministère de Commerce. Il est actuellement détaché au Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles où il occupe la fonction de chef de service adjoint. Il est le chef de file de la liste UDJ en lice dans les élections régionales de Dikhil.