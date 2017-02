Elections Locales : La liste UMP d’Ali-Sabieh en tournée à Goubetto et Holl- Holl

Les treize candidats de la liste UMP d’Ali- Sabieh ont commencé hier matin un meeting au village de Goubetto. Les notables coutumiers, les jeunes, et les femmes ont participé à cette rencontre. Temps forts.

La réunion publique s’est tenue dans une belle ambiance au sein du local du parti RPP du village de Goubetto, une grosse bourgade de plus ou moins 700 âmes. Accueil chaleureux avec des applaudissements et des olé olé qui ont donné le ton et l’ambiance, puis la cérémonie a été ouverte par un verset du saint Coran avant les prises de parole des séniors, des femmes et des notables du village.

Les uns et les autres ont martelé la confiance et l’engagement populaire de Goubetto qui a toujours travaillé avec le parti UMP et qu’il en sera toujours ainsi comme une alliance et un lien indéfectible entre les habitants de Goubetto et le parti RPP.

Par la suite de la matinée, les responsables UMP sont allés dans le village voisin de Holl- holl où les attendaient les quelques 3 519 habitants. Même ambiance avec un accueil toujours aussi chaleureux et des chants et danses traditionnelles.

Le leader et candidat en tete de la liste UMP, M. Omar Ahmed Wais a mis l’accent sur les progrès socioéconomiques réalisés à Holl Holl où cinq ans auparavant, ni électricité ni eau n’étaient disponibles. « Aujourd’hui vous avez tous cela, et dans les années à venir Holl Holl sera le capitale de la région Ali- Sabieh » a-t-il martelé. Ce sera une capitale avec un rayonnement et une qualité de vie indéniable qu’apporteront nécessairement le chemin de fer, l’aéroport et la proximité Djibouti. « Sans oubliez que votre terre est fertile et que vous avec d’énormes potentialités ». Le candidat de l’UMP a réaffirmé la confiance et l’engagement réciproque entre le Parti RPP et les habitants de Holl Holl. » M. Omar Ahmed Wais a souligné qu’il pouvait toujours compter sur les braves gens de Holl Holl.

Au moment de clôturer le meeting, M. Omar Ahmed Wais a appelé les électeurs a accorder leurs suffrages à sa liste et à voter massivement le 24 février, pour lui permettre de poursuivre le gigantesque projet de développement de sa région.

Neima Ahmed