Elections locales : La CERI en tournée dans les régions du nord

Suite à une première tournée de contrôle et de vérification des préparatifs du scrutin du vendredi 24 février prochain effectuée dans la région d’Arta la semaine dernière, la commission électorale régionale indépendante (CERI) était en déplacement hier dans les deux régions du Nord (Tadjourah et Obock). Un périple par la mer qui a permis au président de ladite commission, M. Dini Mohamed Bourhan, et ses pairs de vérifier le dispositif et les moyens humains et matériels mis en place par les autorités préfectorales et les administrations déconcentrées pour le bon déroulement du scrutin.

Très tôt dans la matinée, une forte délégation de la CERI a pris la mer à destination de la région d’Obock. Objectif de la visite, s’enquérir du bon déroulement des opérations d’affichage des listes électorales et des bureaux de vote dans les locaux de la préfecture et des différentes sous préfecture de la région.

Parallèlement, l’usage des dernières cartes électorales de la présidentielle, les dispositions prises par le préfet et ses administrés pour faciliter les opérations de votre le jour du scrutin.

A ce titre, la délégation de la CERI a eu d’abord un long entretien avec le préfet de la région sur les efforts menés ainsi que les résultats engrangés. Ainsi, le préfet a expliqué dans les détails les opérations d’affichage des listes électorales, mais aussi la préparation des urnes transparentes et du reste du matériel électoral.

Lors de ces échanges, le président de la CERI, M. Dini Mohamed Bourhan et ses pairs ont longuement et minutieusement suivi les explications fournies par le préfet de la région. Suite à quoi, la délégation s’est déplacée sur le perron de la préfecture où étaient affichés les listes électorales et le matériel électoral disposé. Ce qui a largement satisfait la délégation de la CERI qui a félicité le travail de longue haleine effectué par les équipes de la préfecture.

Après le travail de contrôle et de vérification des opérations de préparation du scrutin, les membres de la CERI se sont laissés allés à des échanges plus globaux sur le climat de la campagne électorale qui, ont-ils reconnu, se déroule dans une ambiance pleine de sérénité et dans un esprit démocratique.

Après cette première étape, la délégation de la CERI a repris la mer en direction de la ville blanche. A Tadjourah, M. Dini Mohamed Bourhan et sa délégation ont reçu un accueil plus que chaleureux de la part du préfet et des notables ainsi que des autorités traditionnelles. C’est d’ailleurs dans la maison du Sultan de Tadjourah, dardar Abdoulkader Houmad Mohamed, que la CERI a effectué sa première halte. Une visite de courtoisie qui a été très appréciée par le Sultan et son Migilis.

Puis le convoi s’est dirigé vers les locaux de la préfecture où le président de la CERI et ses collaborateurs se sont longuement entretenus avec le préfet, M. Aboulmalik Mohamed Banoita. Des échanges fructueux qui ont permis de faire le tour de toutes les questions en lien avec les préparatifs du scrutin du 24 février prochain. Le préfet et le président de la CERI ont ensuite abordé l’ensemble des aspects et des défis liés à la tenue des listes électorales et l’organisation matérielle du scrutin dans les localités les plus reculées. Le président Dini Mohamed Bourhan et le préfet Abdoulmalik ont convenu des efforts humains et matériels et de l’engagement nécessaire à la bonne tenue des élections vendredi prochain.

Dans les échanges qu’ils ont eus avec la CERI, les préfets et les officiers de sécurité ont expliqué les challenges et les dynamiques dans lesquelles se déroulent les opérations de préparations du scrutin. Un travail propre et ordonné qui facilite à tout le monde l’identification des bureaux d’électeurs indiqués à chacun.

Plus généralement, le président de la CERI, M. Dini Mohamed Bourhan s’est dit confiant dans les efforts entrepris par le préfet et ses administrés ainsi que les fonctionnaires du ministère de l’intérieur pour assurer un déroulement optimal de ce scrutin. Un optimisme partagé par le préfet Abdoulmalik qui s’est dit heureux de la visite de la CERI qui tombe à point nommé.

Au terme de sa tournée, le président de la CERI a rendu hommage au préfet et aux officiels du ministère de l’intérieur qui « font un travail remarquable » a-t-il dit.