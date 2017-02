Elections communales et régionales : Entretien avec…HAMADOU MOHAMED ARAMIS Ministre-délégué à la Décentralisation

« L’abstention est le principal ennemi de la Démocratie »

A quelques jours du troisième scrutin communal et régional de l’Histoire du pays, le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a accordé une interview à la Nation pour livrer son impression mais aussi pour annoncer quelques bonnes nouvelles. Entretien.

Monsieur le ministre, samedi prochain, c’est la campagne régionale qui démarre sur l’ensemble du territoire. Quelle est votre impression sur cette troisième élection régionale de l’histoire de notre pays?

Je ne voudrais pas anticiper sur le déroulement de la campagne, ni sur son issue. Dans quinze jours, les urnes vont parler et je suis sûr que les Djiboutiens, quel que soit leur bord politique, vont respecter les résultats démocratiquement obtenus. Ceci dit, si j’en juge par les préalables, c’est-à-dire les dépôts des listes et les tractations qui ont tenu en haleine certaines candidatures, les élections régionales passionnent les Djiboutiens et c’est bon signe pour la santé démocratique du pays. Maintenant il appartient aux listes en concurrence de convaincre leurs concitoyens par des programmes et des projets.

En tant que Ministre Délégué à la Décentralisation, n’avez-vous pas un message particulier à adresser aux électeurs ?

J’invite tous les Djiboutiens à faire en sorte que cette campagne soit une occasion de fêter ensemble notre démocratie. Peu importe la liste ou les listes qui gagneront, mon souhait est que les Djiboutiens viennent participer à la campagne dans un premier temps et qu’ensuite, ils se rendent aux urnes en masse pour barrer la route à l’abstention qui est le principal ennemi de la démocratie.

Le Président de la République a créé lors de sa dernière réélection un Ministère entièrement dédié à la décentralisation. Il était temps?

Vous savez, on ne passe pas d’un régime centralisé à un régime décentralisé par un coup de baguette magique. Notre pays, dès son indépendance, et malgré les dispositions constitutionnelles qui préconisaient la décentralisation, n’a pas su enclencher le processus rapidement. Malheureusement la configuration politique est restée prisonnière de la configuration économique. Djibouti-ville étant le seul espace viable économiquement, tout s’est concentré dans la capitale et le reste du territoire est devenu de facto une périphérie sans importance du centre du pouvoir économique et politique. Il a fallu attendre 1999 et l’accession au pouvoir de Son Excellence Ismail Omar Guelleh pour remettre en question cette gestion de la chose publique. Bien sûr le Président avait une vision et un projet de société mais il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. C’est pourquoi il a commencé par mettre en place des conseils régionaux provisoires afin que la société dans son ensemble se familiarise avec la nouvelle gestion de proximité. En 2006 une deuxième étape a été franchie avec l’organisation des premières élections régionales. Et la création en Mai 2016 d’un Ministre entièrement dédié à la décentralisation témoigne de la volonté politique du Président de franchir encore une nouvelle étape sur ce chemin.

Malgré l’engouement qu’on a pu constater lors des dépôts des listes, on a l’impression que la politique de décentralisation n’a pas véritablement décollé…

C’est votre impression. Mais je crois qu’elle n’est pas partagée par le plus grand nombre de nos concitoyens. Mais une chose est sûre, ceux qui pensaient que la décentralisation pouvait s’installer rapidement et complètement sur l’ensemble du territoire et dans nos habitudes seront déçus. Je viens de vous expliquer toute la pédagogie politique mise en place par le Chef de l’Etat pour que cette nouvelle façon de faire de la politique imbibe les consciences et le quotidien des djiboutiens. Ceci dit beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la déconcentration des services. Par exemple l’état civil, l’éducation, la santé. Certes, il y a toujours des résistances et des pesanteurs. Il y a même parfois des conflits de prérogatives entre le Préfet, représentant de l’Etat central, et les collectivités régionales. C’est pourquoi mon département, sur recommandation du Chef de l’Etat a engagé des réformes parmi lesquels le toilettage des textes législatifs en vigueur.

Vous avez élaboré une feuille de route de la décentralisation ?

Dès ma nomination, j’ai lancé ce grand chantier. D’un côté il fallait construire physiquement le nouveau Ministère, lui trouver un local, lui dessiner un organigramme, le garnir en personnel…..

De l’autre côté il fallait se mettre au travail et produire une feuille de route basée sur l’inventaire et le diagnostic mais aussi sur les perspectives politiques. Autant vous dire que mon département n’a pas chômé même si pour l’instant on n’a pas assez communiqué à ce stade. Mais à chaque étape suffit sa peine et viendra le temps de la sensibilisation de nos concitoyens sur les nouvelles orientations de la politique de la décentralisation.

Quels sont les points cardiaux de cette feuille de route ?

Cette feuille de route a été élaborée en étroite collaboration entre mon département et le comité interministériel pour la décentralisation mis sur pied par décret présidentiel. Autant vous dire que c’est un document de travail qui a bénéficié des appuis techniques et des expériences des plus grands commis de l’Etat. Il s’agit donc d’une feuille de route qui fixe 5 grands axes stratégiques pour une période de trois ans. Plus précisément il s’agit de l’amélioration du cadre juridique, du renforcement du cadre institutionnel, de l’appui à la maitrise d’ouvrage des collectivités territoriales, du renforcement des capacités des acteurs institutionnels et enfin de la communication sur la décentralisation et la participation citoyenne au développement des collectivités territoriales. Comme vous voyez c’est un immense chantier.

Quelle sera pour vous la mesure phare de la décentralisation durant cette année ?

Nous allons expérimenter la fiscalité locale. D’ailleurs, nous avons inscrit dans le budget 2017 le transfert de cette fiscalité aux collectivités. Lundi dernier j’ai eu une réunion de travail avec mon collègue du budget pour étudier les modalités techniques de ce transfert. Je compte d’ailleurs beaucoup sur la compétence des nouvelles majorités qui seront issues des urnes pour mener à bien cette réforme de fiscalité qui est, à mon avis, symbolique d’une décentralisation dynamique.