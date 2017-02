Élections communales et régionales 2017 : Le ministre de l’Intérieur annonce les résultats provisoires

En attendant la proclamation des résultats définitifs des 3èmes élections communales et régionales de vendredi dernier par le Conseil Constitutionnel, le ministre de l’Intérieur a fait hier vers 2h du matin une déclaration sur les résultats provisoires de ce scrutin. On reproduit ci-après la quintessence des propos que M. Hassan Omar Mohamed a tenus. Des propos qui sont d’ailleurs en ligne sur le site web du RPP.

“ Chers concitoyens, chères concitoyennes, comme vous le savez, les élections demeurent le meilleur moyen garantissant au peuple une expression libre et démocratique par le renouvellement de leurs représentants. Aussi, chaque scrutin, qu’il s’agisse des élections présidentielles, législatives ou encore régionales ou communales représente pour notre Nation un enjeu et un défi qu’il importe de relever. En effet, un Etat moderne et démocratique se doit d’organiser des échéances électorales régulières pour renouveler le mandat de ceux et de celle qui sont appelés à représenter le peuple.

C’est dans cette optique, que s’insère le scrutin régional et communal du vendredi 24 février 2017. A noter par ailleurs, la participation à ce scrutin de quinze listes, à savoir huit déposées par un groupement de partis dénommé UMP, trois listes déposées par un parti dénommé UDJ et enfin quatre listes déposées par des candidats indépendants. La sérénité dans laquelle s’est déroulé tout le processus électoral et en particulier la période de campagne électorale, illustre la solidité de nos institutions et la maturité de nos concitoyens et concitoyennes qui ont démontré, une fois de plus, leur profond attachement aux principes démocratiques et à la paix civile. Pour l’heure, en ma qualité de ministre de l’intérieur, j’ai l’honneur et le plaisir de vous communiquer les résultats provisoires des élections communales et régionales du vendredi 24 février 2017.”