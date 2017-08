Election présidentielle au Rwanda : Le chef de l’Etat adresse un message de félicitations au président Kagamé

A la suite de la brillante réélection du président Paul Kagamé pour un nouveau mandat à la tête de son pays, le président Ismaïl Omar Guelleh a adressé samedi dernier un message de félicitations à son homologue rwandais, soulignant que cette victoire était une preuve de plus de l’attachement du peuple du Rwanda à son leader charismatique et visionnaire. Le président Guelleh, proche de M. Kagamé, a dit ne pas douter que cette confiance ainsi renouvelée permettra au président réélu de poursuivre sa politique de développement qui a déjà porté ses fruits.

« Sous votre leadership éclairé, le Rwanda a su tourner la page la plus sombre de son histoire récente et a su réussir l’exploit de se poser en modèle de réussite pour l’ensemble des pays d’Afrique et la République de Djibouti se réjouit de la nature privilégiée des relations d’amitié et de coopération qu’elle entretient avec la nation sœur et amie du Rwanda », a ajouté le président Guelleh qui a conclu son message en précisant qu’il entendait œuvrer en faveur du renforcement des ces liens privilégiés, notamment à travers un soutien officiel à la multiplication de partenariats économiques gagnant-gagnant mutuellement bénéfiques.