Elaboration d’un lexique des termes de la décentralisation en langues nationales : Clôture des travaux

Suite aux travaux sur l’élaboration d’un lexique des termes de la décentralisation dans les langues nationales somali et afar qui ont démarré le 15 novembre dernier, le ministre délégué chargé de la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a présidé lundi dernier dans la salle de conférence de son département la cérémonie de clôture des groupes de travail constitués à cette occasion et élargis par la suite. Des participants représentant un panel très large et représentatif de la société et de l’administration djiboutiennes, composés de journalistes, de chercheurs-linguistes du CERD, de communicants des ministères sectoriels, des représentants des collectivités territoriales, des Pen Clubs somali et afar et de la société civile, ainsi que des responsables et des cadres du département chargé de la décentralisation ont pris part aux travaux de cet atelier technique.

Dans son discours de clôture, le ministre Hamadou Mohamed Aramis a tenu d’emblée à remercier les personnes impliquées dans cette initiative pour la disponibilité dont ils ont fait preuve et pour l’engagement qui les a animés en vue de produire des résultats de qualité.

Le ministre a rappelé que son idée d’élaborer un lexique des termes de la décentralisation français-somali et français-afar est née de la volonté d’assurer une meilleure efficacité dans la communication en matière de décentralisation. Le ministre a ajouté que l’usage des langues nationales va contribuer à l’appropriation par les populations des concepts de la décentralisation et va améliorer la participation citoyenne à la vie locale.

M. Aramis a affirmé que ce lexique, une fois finalisé, sera diffusé et mis à la disposition des destinataires que sont les professionnels de la communication, les élus locaux et l’ensemble des acteurs de la décentralisation. Il a conclu qu’il s’agit d’un début promoteur appelé à être poursuivi, enrichi et élargi.