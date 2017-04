Education nationale : les prémisses d’un franc succès

Depuis quelques semaines, le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle multiplie les initiatives locales pour mettre en compétition les établissements scolaires, dans le domaine du sport, des sciences et de la culture, et cela en parfaite conformité avec les valeurs fondamentales du système éducatif qui consistent à encourager le développement créatif et affectif des apprenants, de promouvoir l’égalité, de transmettre les valeurs culturelles et locales aux générations futures. En substance, il s’agit de mettre le cap sur la qualité, sous toutes ses formes. Par ailleurs, la publication officielle d’instructions ou de recommandations honorables, synthèse émanant du colloque sur la qualité, constituent des pistes de réflexion intéressantes à traduire en actes, en priorisant les tâches les plus impérieuses.

Les orientations du MENFOP sont claires, désormais : il faut donner un nouvel élan aux établissements scolaires, et les faire sortir de leur cadre géographique formel. L’équipe pédagogique en place, encadrée par le conseiller pédagogique et l’inspecteur en charge de la circonscription, doivent être capables de mettre en place des projets d’école innovants, susceptibles d’éveiller le désir d’apprendre chez l’élève. Il s’agit de faire vivre l’école avant tout, qui est par essence un espace pédagogique et d’animation ouvert sur l’environnement extérieur. Contrairement à ce que pensent les esprits pessimistes et désuets, cette approche met les élèves dans une dynamique d’apprentissage, et peut améliorer leurs compétences. D’ailleurs les experts en pédagogie sont unanimes sur ce point, et ils affirment « qu’on apprend mieux quand on est heureux ».

De son côté, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, ne cesse de souligner dans ses discours qu’il faut «installer les établissements scolaires dans l’exigence de qualité et de résultat » en améliorant leur gestion à tous les niveaux. C’est un objectif fort louable, et l’adhésion de tous à cet état d’esprit est primordiale. En un mot la devise du MENFOP peut se résumer comme suit : « Tous ensemble pour une école de qualité ».

Les concours de dictée, les défis Lecture, les tournois de sport, les clubs de théâtre, journal etc., proposés aux élèves, les poussent indéniablement à faire preuve d’imagination et de créativité, et luttent, en filigrane, contre les décrochages scolaires.

C’est sur ces aspects-là, et bien d’autres encore, qu’il faut désormais se baser pour apprécier le bon fonctionnement d’un établissement donné, ou notifier son inertie.

C’est un challenge à relever, et il y a lieu de mettre en synergie tous les services du ministère, et mesurer avec pertinence les changements positifs escomptés. D’autre part, la nouvelle matrice (ou recommandation) publiée officiellement montre clairement les choix et les aspirations souhaités de la communauté éducative : améliorer le système au moyen de nouvelles stratégies éducatives, en s’appuyant sur des concepts valorisants : la formation, la motivation, l’équité, et la transparence, pour avoir des enseignants épanouis et dévoués, mieux formés, mieux suivis, au service des élèves. Il faut alors, sans tarder, mettre sur pied une équipe composée d’inspecteurs, de conseillers pédagogiques et d’enseignants de carrière, pour rechercher les voies et les moyens de traduire en actions les directives ou consignes dégagées du colloque sur la qualité. C’est un défi majeur. Les perspectives s’annoncent bien, toutefois, la persévérance, l’organisation, et l’engagement sont nécessaires dans cette entreprise pour atteindre la qualité et la performance de notre école.

Enfin, un dernier point perfectible : la communication. Elle est essentielle, et occupe une place décisive dans toute entreprise. Les objectifs de la communication en matière d’éducation sont pertinents : il s’agit d’informer le citoyen, et par extension, l’ensemble de la population sur les projets et le mode de fonctionnement de l’institution, en utilisant les canaux formels de la communication. Pour atteindre ce but, l’élaboration d’une réelle stratégie de communication est incontournable (bureau presse dynamique, émission télévisée à visée explicative, espace numérique permanent, édition d’une revue pédagogique à fréquence bien définie etc.)

Certes, la communication, à elle seule, ne peut procurer le salut du système éducatif, mais une communication calfeutrée, du moins abstraite, ne fait que ruiner ou dépouiller de leur quintessence tous types de projets, quelle que soit leur portée.

En revanche, lorsqu’elle est bien maîtrisée, la communication contribue à asseoir une autorité et une crédibilité irréfutables, ainsi qu’à faire évoluer les pratiques, les mentalités, de manière intelligente.

Aden Mohamed Warsama

Enseignant