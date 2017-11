Education Nationale : La lecture au service de la qualité des enseignements

Le ministre de l’Education Nationale et l’ambassadeur de France à Djibouti, MM. Moustapha Mohamed Mahamoud et Christophe Guilhou, ont remis plus de 230.000 ouvrages littéraires composés de recueils de conte, de romans, d’albums, de nouvelles et de pièces de théâtre aux chefs d’établissements des écoles fondamentales du pays. C’était jeudi dernier, lors d’une brève cérémonie qui s’est tenue au CRIPEN. Tour d’horizon.

Ressusciter et renforcer le goût pour la lecture chez les élèves. C’est l’un des leviers majeurs dans les efforts tous azimuts déployés par le ministère de l’éducation nationale qui s’est fixé comme objectif premier de relever la qualité des enseignements et apprentissages.

C’est dans ce cadre que le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a parrainé jeudi dernier une cérémonie de remise officielle de près de 230.000 œuvres littéraires destinées aux écoles de l’enseignement fondamental.

L’évènement, qui s’est déroulé au CRIPEN, a vu la participation de l’ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilhou, et du directeur de l’agence française de développement, Philippe Collignon. Des inspecteurs de l’éducation nationale, des conseillers pédagogiques et de nombreux chefs d’établissements ont également pris part à la cérémonie.

D’ailleurs, Saïd Nour Hassan, directeur général du CRIPEN, a eu un mot de bienvenue très chaleureux à l’endroit des officiels venus nombreux pour cette importante cérémonie. Il a souligné que ce projet d’acquisition des œuvres littéraires a été réalisé grâce à un appui de l’agence française de développement (AFD) qui a alloué une importante enveloppe financière. Pour les écoles de base, ce sont plus de 179.000 livres de 17 titres dont 7 recueils de contes acquis sur financement de l’AFD et 10 albums jeunesses entièrement rédigés et illustrés par la concepteurs du CRIPEN qui ont été distribués. En ce qui concerne l’enseignement moyen, 48.000 livres de 12 titres dont 6 recueils de contes destinés aux 6ème et 7ème année, et 6 autres titres composés de romans, de nouvelles et de pièces de théâtres pour 8ème et 9ème. Ces livres sont dédiés à la lecture suivie en classe et aux bibliothèques des établissements scolaires de l’enseignement moyen. De quoi adresser les remerciements de rigueur aux concepteurs du CRIPEN qui ont rédigé près de dix titres mais aussi à l’AFD pour son appui à ce projet qui s’inscrit dans le cadre des efforts de renforcement du goût pour la lecture chez les élèves du primaire et du collège.

Le directeur de l’AFD, Philippe Collignon, s’est dit heureux de l’aboutissement de ce projet qui « aura un impact concret sur l’amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages à l’école publique » selon lui. L’ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilhou, a renchéri en réaffirmant l’entière coopération et le soutien permanent de la France au système éducatif djiboutien. « La France et Djibouti resteront toujours liées, attachées et inséparables », a-t-il dit en substance.

Pour sa part, le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a rendu hommage au patron du CRIPEN, Saïd Nour Hassan, pour sa coordination des efforts et des travaux des concepteurs et autres cadres, dont le responsable de l’édition scolaire, Omar Youssouf.

Il a également exprimé ses sincères remerciements à la République Française à travers l’AFD pour son soutien permanent et son partenariat précieux au système éducatif djiboutien. Le ministre s’est aussi adressé aux inspecteurs, conseillers pédagogiques et aux chefs d’établissements.

M. Moustapha Mohamed Mahamoud a par ailleurs indiqué que son département ministériel avait lancé un appel au bénévolat en direction de toutes les bonnes volontés afin d’assurer sur la base du volontariat des séances de lecture hebdomadaire dans les écoles fondamentales du pays.

Rappelons que c’est la cinquième année que le MENFOP effectue cette opération de remise d’œuvres littéraires aux profit des établissements primaires et moyens dans le but de développer le gout à la lecture chez les enfants et les adolescents. En effet, c’est en 2013 que la première opération a été lancée avec la collection Bouba & Zaza, une collection de livres jeunesse initié par l’UNESCO. Depuis lors, le MENFOP a pérennisé ces opérations en s’associant à ses partenaires et en impliquant même le grand public et la société civile.

MAS