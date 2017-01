Editorial : La voilà quadragénaire !

Dans quelques mois, nous soufflerons les quarante bougies de la République de Djibouti. Cet anniversaire sera, assure-t-on en milieu autorisé, célébré en grande pompe et les festivités s’étaleront sur plusieurs semaines. Si dans la vie d’un homme, le quarantième anniversaire marque une étape particulièrement importante, faite parfois de crises liées aux premiers signes de la vieillesse redoutée et de la jeunesse regrettée, il en va différemment d’une nation.

Pour la République de Djibouti, le quarantième anniversaire qui sera bientôt célébré signifie que cette nation, née au milieu d’un tumulte général provoqué dans la région par deux leaders belliqueux hostiles à notre aventure, est désormais mûre et pérenne. Cet anniversaire sera sans doute aussi l’occasion, un peu comme tous les anniversaires, d’apprécier le chemin parcouru, d’évaluer les succès et les échecs, bref de faire le bilan.

Ce sera aussi et surtout l’occasion de faire la fête, ici et partout sur le territoire national car quarante ans, ce n’est quand même pas rien quand on sait que, au commencement, personne ne donnait cher de cette souveraineté menacée avant d’être proclamée. Ce sera aussi et surtout l’occasion de rendre hommage aux figures aujourd’hui disparues de l’indépendance nationale, aux acteurs de la lutte multiforme qui l’a permise et de donner la parole à ceux qui ont été les compagnons de lutte de ces figures tutélaires.

Cette année du quarantième dont les premières activités commenceront bientôt, chacun s’y prépare à sa manière. Si pour beaucoup de patriotes sincères, cette célébration sera l’occasion de consolider l’unité nationale et l’amour de la patrie, d’autres, peu enclins au sentimentalisme, y voient une énorme opportunité d’affaires juteuses. Mais tous l’attendent avec la même ferveur.

ABS