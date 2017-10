EDITORIAL : Une société en mutation

C’est une petite révolution. Le président Ismaïl Omar Guelleh avait évoqué la question dans son « projet pour Djibouti » il y a déjà quelques années. Nous y sommes donc arrivés. Il s’agit de la question des «vieux », comme on le dit vulgairement. Deux projets de Loi relatifs aux séniors ont en effet été approuvés hier par le conseil des ministres. Le premier texte, relatif à la protection des droits des personnes âgées, donne accès à un minimum Vieillesse et le second est relatif à la création d’un centre d’accueil pour les personnes âgées, une maison de retraite comme il en existe un peu partout. Il s’agit là de deux textes de Loi qui illustrent parfaitement les idées généreuses qui sous-tendent la politique sociale du Président. Comme il en est fait mention dans l’exposé des motifs, la solidarité familiale n’est plus ce qu’elle était jadis et il existe de nombreux cas d’abandon de personnes âgées. La société évolue, l’individualisme prend le pas sur les liens familiaux et l’Etat, petit à petit remplace la « tribu », le « clan », la famille élargie. Après les services funéraires entièrement assurés par l’Etat, voici venu le temps de s’occuper des anciens. Cette première maison de retraite qui ouvrira ses portes dans la capitale sera suivie d’autres établissements qui seront installés en province. Il ne s’agit pas de se débarrasser des « vieux » mais de mieux s’occuper d’eux dans des établissements confortables, avec un personnel qualifié, en égayant leurs vieux jours, en les soignant, en les distrayant.

