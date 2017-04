EDITORIAL : L’Erythrée et ses desperados

Jalouse de la quiétude qui caractérise la RdD, de son décollage économique et du niveau de vie des Djiboutiens, l’Erythrée lui envoie ses desperados, des bandits armés vivant de rapines quand ils ne s’entretuent pas. Ces hommes en haillons que l’on envoie chez nous pour y sévir ont encore frappé mercredi soir, au lieu-dit Oulalis, sur la côte tadjouroise. Ils ont incendié deux véhicules, celui du grand poète Alwan Bourhan et celui d’un employé de la société chinoise en charge de la construction du nouveau port de Tadjourah. Ce dernier a été atteint de plusieurs éclats de grenade. Trois autres personnes ont été blessées par balles, des personnes âgées ont été molestées et des enfants, notamment ceux du poète Alwan, ont été traumatisés par toute cette violence. Selon plusieurs témoins, les malfaiteurs, qui ne portaient pas de masques, s’exprimaient en afar avec un fort accent propre à une région d’Erythrée. L’affaire a suscité un vif émoi dans le pays. Et les services de sécurité sont en alerte. Mais il y a lieu de noter que malgré la gravité des faits, la circulation n’a pas été fermée sur cet axe routier et en ce week-end de Pâques, les hôtels et les auberges de Tadjourah et Obock affichent complet, nos amis français ayant définitivement décidé de ne pas avoir peur des terroristes de tout poil. Au final, les bandits à la solde du régime ubuesque de notre voisin du Nord n’auront pas réussi à créer la psychose ni chez les Djiboutiens ni chez leurs amis étrangers. L’affaire d’Oulalis, qui n’est pas la première du genre, nous démontre que quarante ans après l’indépendance, Djibouti, hier convoitée par un colonel fou à la tête d’une Ethiopie alors dans le creux de la vague, suscite le même sentiment chez un abruti dont le pays est considéré comme une prison à ciel ouvert. Quant aux desperados qui ont sévi mercredi dernier, les forces de sécurité sont à leurs trousses.

ABS