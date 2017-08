Editorial : Le plébiscite

Vendredi dernier, les citoyens rwandais, peuple libre et souverain, renouvelaient leur confiance à leur leader, Paul Kagamé. Ce plébiscite est le résultat du bilan économique, politique et social d’un dirigeant qui a changé de fond en comble son pays. C’est ce bilan, qui ferait pâlir d’envie plus d’un dirigeant du monde, qui explique l’attachement de nos frères rwandais à leur dirigeant. Ce grand réformateur, qui a fait d’un pays meurtri une nation prospère et moderne, vient donc d’obtenir de son peuple un nouveau mandat pour poursuivre son programme de développement. Le président Ismaïl Omar Guelleh, qui a des atomes crochus avec son homologue rwandais, lui a adressé dès samedi un message de félicitations dans lequel il a salué l’attachement du peuple du Rwanda à son leader « charismatique et visionnaire ». (Lire ci-contre). Cette année, les relations entre les deux pays ont atteint une dimension nouvelle avec la visite officielle du président Kagamé à Djibouti. Au cours de cette visite, notamment dans son discours au parlement, le chef de l’Etat rwandais a salué le volontarisme du président IOG et les succès économiques de son gouvernement. Les deux dirigeants est-africains incarnent cette Afrique nouvelle dont ont rêvé de nombreuses générations. Ils ont aussi en commun la confiance totale de leurs peuples, ce qui n’est pas rien à ce niveau de responsabilité. La Nation vous propose en « der » quelques données sur le Rwanda pour avoir une idée des réalisations du président Kagamé.

