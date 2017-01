Editorial : Djibouti et la province

Les élections régionales et communales djiboutiennes ont ceci de particulier qu’elles suscitent une passion particulière en province où tout le monde veut y participer. Si le dernier scrutin du genre a été riche en échanges vifs, en anecdotes cocasses et en sorties médiatiques plus ou moins réussies, les élections de février prochain promettent de l’être tout autant, sinon davantage. Pourquoi se passionne-t-on autant pour un scrutin somme toute banal et relativement récent ? C’est toute une histoire.

Pendant longtemps, la capitale djiboutienne, ville nouvelle et cosmopolite, dynamique et prospère, a brillé de mille feux alors que le reste du territoire national était dans l’obscurité, au sens propre comme au figuré. Ses habitants, qui ont des échanges avec la terre entière, avaient une façon de parler, de s’habiller, une façon d’être aussi qui les rendaient si sophistiqués aux yeux de leurs frères restés en « province ». Lorsque, dans le cadre du processus de décentralisation, le président Guelleh annonça la mise en place, dans chaque région, d’un conseil régional provisoire, la province accueillit la nouvelle avec beaucoup d’enthousiasme.

Si la capitale est une presqu’île créée pour des activités modernes comme le chemin de fer ou les services portuaires, les régions constituent pour chacun de leurs habitants, un terroir, le pays profond où sont cultivées les singularités et dont chaque val raconte une histoire particulière en lien avec ce que l’on est et ce que l’on a été. Puis vint le temps des élections régionales et la possibilité ainsi offerte aux populations locales de choisir leurs représentants qui s’occuperont des affaires locales. Les conseils régionaux, assimilés à des gouvernements locaux, ont tout de suite eu un succès immédiat et leur renouvellement est considérée comme une affaire sérieuse qui, ces jours-ci est au cœur de toutes les discussions dans chacun des chefs-lieux.

Après les tâtonnements des débuts, les choses paraissent plus claires aujourd’hui aux yeux des provinciaux. Des listes sont constituées dans le plus grand secret avant d’être déposées à la préfecture. Cette dernière valide certaines et rejette d’autres car, locales ou pas, les affaires régionales restent quand même nationales. La capitale, on le voit, n’est pas près de rendre les armes. Ceux qui veulent s’affranchir d’elle doivent donc être patients.

ABS