Editorial : Un dimanche sans khat

Le khat, péché mignon des Djiboutiens et de leurs voisins de la Corne, n’a pas été livré hier et avant-hier. C’est la seconde fois que cela se produit en deux semaines. Cette interruption de livraison sur fond de bruit et de fureur là-bas au royaume du khat, a un certain nombre de conséquences ici sur la vie socio-économique d’une population dont l’addiction est un secret de polichinelle. Hier, le paquet de khat se négociait entre 5000 et 7000 FDJ, une petite fortune. Et pourtant, le khat gâte les dents, empêche de dormir, ruine la famille, crée des mésententes au sein des ménages et tout le monde en raffole. Jamais un produit aussi décrié n’a eu autant de succès. Depuis longtemps, les gouvernements de la région ont renoncé à en interdire la production ou la commercialisation. Avant 1977, les Djiboutiens ou les « Téfaïens », comme on ne le disait pas, pouvaient même envoyer des bottes de khat à leurs amis ou proches installés en métropole. Les douaniers français le considéraient comme une plante exotique et mettaient sa consommation sur le compte des bizarreries des peuples colonisés. Aujourd’hui, dans toute l’Europe, le khat est considéré comme un dangereux hallucinogène et son trafic est sévèrement puni. Mais, passons et revenons à cette pénurie dominicale. Hier donc, à Djibouti, aucun camion de khat n’a traversé les frontières terrestres du pays. Quelques bottes discrètement importées du Yémen ont cependant été écoulées à prix d’or du côté de la place Harbi. Certains inconditionnels de la plante ont même pris la route nationale 9 puis la Nationale 14 pour aller négocier directement l’achat de la plante sur les côtes obockoises. Cette pénurie de khat nous apprend deux ou trois petites choses : que l’affaire est juteuse, que nous ne sommes pas disposés au sevrage et que le khat et ceux qui le commercialisent dans la région ont donc encore de beaux jours devant eux.

