EDITORIAL : Le chemin de la destinée

A Djibouti, on a généralement la joie pudique mais il a fallu faire une exception pour les 40 ans de la République célébrés en grande pompe ces jours-ci dans la capitale et en province. 40 ans, c’est beaucoup dans la vie d’un homme mais c’est bien peu dans celle d’une nation qui, telle une caravane au long cours, est appelée à parcourir étape par étape et en restant unie le long chemin de sa destinée. A quarante ans, la nation djiboutienne reste donc une nation jeune qui sait d’où elle vient. En prose et en vers, dans la presse comme lors des réunions publiques, les Djiboutiens évoquent cette liberté acquise il y a quarante ans, cette nation bâtie sur le triptyque unité-égalité-paix, ils chantent leur attachement à la souveraineté nationale et leur furieuse envie de rester unis. En quarante ans, le pays a beaucoup changé. La petite ville-Etat dotée d’une seule et unique route Nationale, n’est plus qu’un vieux souvenir qui ne fait rêver que les poètes. Chaque semaine, de nouvelles infrastructures sont inaugurées, des milliers de kilomètres de routes nationales ont vu le jour, le vieux port a fait des « petits » et les activités économiques ont décollé. Le Djibouti d’aujourd’hui fait honneur à celui d’hier puisque, après les efforts déployés par les fondateurs pour consolider l’unité nationale, il a fallu chercher les moyens d’un développement économique durable. Telle est la tâche à laquelle s’emploie l’actuel Président, Ismaïl Omar Guelleh qui n’était pas peu fier dans la nuit du 26 au 27, de fêter avec ses concitoyens les quarante ans d’une nation qui lui a confié sa destinée il y a dix-huit ans. Après la ferveur de la célébration, la magie des feux d’artifice, la beauté des parades militaires et la solennité des discours, tous vaqueront de nouveau à leurs occupations habituelles, contribuant ainsi à des degrés divers, à la construction nationale. Car c’est un travail de longue haleine.

