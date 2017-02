EDITORIAL : Une campagne qui peine à décoller

Parce qu’elle est synonyme de désintérêt de la population pour la chose publique, l’abstention est considérée comme le pire ennemi de la démocratie. Mais lors de chaque scrutin, le niveau du débat politique, les arguments mis en avant par les différents candidats et la qualité des discours sont les principaux éléments qui incitent les gens à se rendre aux urnes et à faire reculer le taux d’abstention. Le scrutin régional et communal du 24 février prochain sera-t-il marqué par un fort taux de participation ? En tout cas, rien n’est moins sûr avec cette campagne électorale plutôt molle et qui peine à susciter l’enthousiasme des foules. Cette année en effet, les champions alignés par l’UMP et par les groupes indépendants ne semblent guère briller par leurs qualités de tribun ni par la pertinence de leurs propositions. Jour après jour, le journal de Campagne diffusé par la RTD nous montre des candidats qui bafouillent quelques lieux communs quand ils ne scandent pas des slogans creux. Et pourtant, le scrutin régional et communal, parce qu’il concerne la vie locale, est celui qui naguère, passionnait les gens. Mais il arrive parfois que, du fait d’un mauvais casting, un bon scénario basé sur une belle histoire donne naissance à un navet. Alors, que dire de ceux qui, tant bien que mal, essayent de nous convaincre de voter pour eux le 24 février prochain? S’ils le faisaient avec un peu plus d’enthousiasme, peut-être nous bousculerions-nous devant les bureaux de vote. Mais force est de constater que la campagne manque de souffle, que les candidats manquent de talent et d’entrain et que le tout est vaguement ennuyeux. La politique est, manifestement, une affaire de talent. Même bardé de diplômes, un candidat échouera à se faire élire s’il n’est pas capable de défendre son projet par des mots convaincants. Ceux qui, à chaque meeting des uns ou des autres, espèrent voir surgir un tribun capable de donner des ailes à la campagne et de faire reculer l’abstention, devront faire preuve d’une grande patience. A moins d’un formidable déclic qui viendrait réveiller les candidats et qui, surtout, viendrait réveiller les Djiboutiens. Nous osons espérer.

ABS