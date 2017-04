En ce dimanche 23 avril, alors que les Djiboutiens s’apprêtent, à l’instar de leurs coreligionnaires, à célébrer le Mi’râj, ou l’Ascension, nos amis français votent pour élire leur 25e président de la République. Le président Ismaïl Omar Guelleh a adressé vendredi un courrier au président Hollande pour lui exprimer son soutien après le tragique événement survenu jeudi soir aux Champs-Elysées, sur la plus belle avenue du monde qu’un abruti radicalisé a choisi pour commettre son forfait. Comme le président Ismaïl Omar Guelleh, de nombreux dirigeants à travers le monde mais aussi de simples citoyens soutiennent la France que le terrorisme international n’a pas épargné ces dernières années. Le président Ismaïl Omar Guelleh, qui est aux avant-postes de la lutte contre le terrorisme dans cette partie du monde, a qualifié l’acte de barbare et l’idéologie qui sous-tend le terrorisme d’hérésie. A Djibouti aussi, nos amis français votent en ce dimanche et nous souhaitons qu’ils le fassent dans la sérénité. De Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui a jeté son dévolu sur Obock il y a plus d’un siècle et demi, à François Hollande, vingt-quatre présidents se sont succédé à la tête de ce grand pays avec lequel, 40 ans après son indépendance, la République de Djibouti entretient des relations d’amitié et de coopération. Ce scrutin se déroule dans un contexte particulier où, pour la première fois depuis des années, le FN, un parti raciste qui veut rabaisser la France, est aux portes de l’Elysée. Les Français lui donneront-ils le billet d’entrée ? Nous en aurons une idée ce soir. En attendant, bonne fête à tous les Musulmans.

